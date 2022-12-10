«В следующем году как минимум два аналогичных». Первый торговый дом с белорусскими товарами открыли в Подмосковье

Новости Беларуси. К более интенсивному сотрудничеству Беларусь и Россию подтолкнули западные санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Подмосковье открылся первый торговый дом с белорусскими товарами.

На площадке в 400 квадратных метров более 3 000 наименований – от текстильных изделий до хрусталя. Свою продукцию на выбор покупателей представили лучшие отечественные производители.

Роман Смирнов, коммерческий директор компании Бел.Ру:

Была идея того, чтобы в одном месте собрать разноплановые, разнокатегорийные товары белорусского происхождения. Все мы знаем, что Беларусь славится своим производством. И товары, которые производятся в этой республике, имеют европейское качество. Но при этом мы постарались сделать интересным для потребителя в плане ценовой категории, ценовой политики. И товары, абсолютно сопоставимые по своим качествам с европейскими аналогами, будут в три-четыре раза дешевле представляться в нашей сети.

С момента концепции до реализации проекта прошло меньше года. А идея появилась после ухода с российского рынка зарубежных брендов. С инициативой открытия торгового дома выступили союзы женщин Беларуси и России.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы планируем с конца января запустить здесь интернет-магазин этих же белорусских товаров. Кроме этого, в планах – да, у нас достаточно амбициозные планы – в следующем году как минимум два аналогичных, может быть, шире только по площади, открыть магазины в Москве. И работа сегодня ведется с федеральными округами Российской Федерации. Сегодня есть запросы в регионах и федеральных округах, когда бизнес регионов готов сотрудничать с белорусскими предприятиями по готовой модели, по готовым концепции и проекту.