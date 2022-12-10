В Беларуси и России планируют создать единый регистр доноров стволовых клеток пуповинной крови

Новости Беларуси. Единый регистр доноров стволовых клеток пуповинной крови планируют создать в Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос обсудили министры здравоохранения двух стран на совместной коллегии ведомств.

Трансплантология – одно из важнейших направлений в медицине. Речь шла о перспективах развития, международном сотрудничестве и достижениях в этой сфере. Внимание и правовым вопросам. Ведь подбор донора ведется с учетом многих факторов. Прорывным проектом должен стать единый регистр. Увеличение банка данных значительно ускорит поиск необходимых для пересадки органов.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Вопрос единого регистра доноров клеток – это очень важно. Той же пуповинной крови. То есть обмен этими данными между двумя государствами, безусловно, послужит более доступной помощи в подборе, например, тех же доноров клеток, чем это будем делать на национальном уровне. Потому что это достаточно такой сложный процесс.

Ряд других тем обсудили в рамках двусторонней встречи министров. Взаимодействие в области медицинской и фармацевтической науки, реализация программ Союзного государства, импортозамещающие проекты. Стороны активизируют совместные исследования по разработке новых лекарств для лечения туберкулеза.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России:

Научные разработки по лекарственным препаратам – мы планируем в рамках совместного сотрудничества провести доклинические, клинические исследования и в последующем выходить на производства. Еще важное направление, которое должно развиваться – это как раз медицинская продукция. Мы вообще обмениваемся списками медицинской продукции, которая производится на территории стран и более широко должна быть интегрирована в нашу медицинскую помощь.