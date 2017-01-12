В Скиделе начали строить белорусско-индийский завод по производству лекарств от ВИЧ

Новости Беларуси. Препараты для лечения ВИЧ будут производить под Гродно. 12 января в Скиделе заложили первый камень в фундамент нового фармацевтического завода.
Проект белорусско-индийский, сумма инвестиций составит около 3 миллионов долларов.
В первое время предприятие планирует выпускать до 20 наименований лекарств. В дальнейшем линейку продукции расширят до 50. О будущем и настоящем белорусской фармакологии в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такого нет не только в Беларуси, но даже в соседней России. Здесь, под Гродно, будут выпускать препараты для лечения ВИЧ.
Сегодня в Скиделе заложили первый камень в фундамент нового фарм-завода. Абсолютно новый этап импортозамещения. Но об этом – чуть позже.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
В «сезон простуд» такие жаропонижающие пакетики на пике популярности. Это импортное лекарство, а это – белорусский аналог. Состав идентичен, эффективность – один в один, а вот разбежка в цене в два-три раза.
Скромный по сравнению с импортным собратом ценник – один из главных аргументов «за». Впрочем, и он бы не сыграл без должного качества, ведь в вопросах здоровья клиент смотрит не только на цифры.
Наталья Богдан, провизор:
С каждым годом белорусские препараты все популярнее, растет объем продаж. Не только за счет того, что мы продаем уже существующие препараты, но и за счет постоянного расширения ассортимента.
Сегодня отечественные препараты прочно завоевывают как полки аптек, так и место в аптечках белорусов. К примеру, здесь, на крупнейшем фармацевтическом предприятии страны, каждый год на 20 позиций расширяют лекарственную линейку. Растет производство, растут продажи, растет экспорт. Но главное – мы создаем выгодную альтернативу на внутреннем рынке.
Павел Коховец, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
За последний год бюджет Беларуси при закупке сэкономил 100 миллионов долларов. Важно отметить, что мы уже два года подряд производим более 50% отечественных препаратов.
А этот цех – и вовсе долгожданный прорыв. Растворы и порошки для инъекций применяются при лечении онкологических заболеваний. Такие изолирующие технологии есть только здесь. Импортозамещение работает.
В 2016 году предприятие выпустило противоопухолевые препараты на сумму в 44 миллиона рублей.
Марина Бесполова, заместитель генерального директора по качеству РУП «Белмедпрепараты»:
Это лекарственная безопасность нашего государства, поскольку мы действительно замещаем дорогостоящие лекарства на более дешевые, которые по качеству, эффективности и безопасности ничуть не уступают своим зарубежным аналогам.
А вот завод под Гродно – там, где будут выпускать препараты для лечения ВИЧ – проект белорусско-индийский.
Сумма инвестиций – почти 3 миллиона долларов. В первое время здесь будут выпускать 15-20 наименований лекарств.
В дальнейшем линейку расширят до 50 видов препаратов.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Это новые лекарства, многие из них являются оригинальными. Не только импортозамещающими, но и очень дорогими. Надо сказать, что индийские фармацевтические компании достаточно успешно работают на мировых рынках. Они делают качественные субстанции и лекарства.
Индия сегодня один из лидеров мирового фармацевтического рынка. Союз не только привлекательный, но и перспективный.
Уже в ближайшие годы в Беларуси откроют как минимум три совместных завода по производству лекарств.