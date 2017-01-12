В Скиделе начали строить белорусско-индийский завод по производству лекарств от ВИЧ

Новости Беларуси. Препараты для лечения ВИЧ будут производить под Гродно. 12 января в Скиделе заложили первый камень в фундамент нового фармацевтического завода.

Проект белорусско-индийский, сумма инвестиций составит около 3 миллионов долларов.

В первое время предприятие планирует выпускать до 20 наименований лекарств. В дальнейшем линейку продукции расширят до 50. О будущем и настоящем белорусской фармакологии в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такого нет не только в Беларуси, но даже в соседней России. Здесь, под Гродно, будут выпускать препараты для лечения ВИЧ.

Сегодня в Скиделе заложили первый камень в фундамент нового фарм-завода. Абсолютно новый этап импортозамещения. Но об этом – чуть позже.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

В «сезон простуд» такие жаропонижающие пакетики на пике популярности. Это импортное лекарство, а это – белорусский аналог. Состав идентичен, эффективность – один в один, а вот разбежка в цене в два-три раза.

Скромный по сравнению с импортным собратом ценник – один из главных аргументов «за». Впрочем, и он бы не сыграл без должного качества, ведь в вопросах здоровья клиент смотрит не только на цифры.

Наталья Богдан, провизор:

С каждым годом белорусские препараты все популярнее, растет объем продаж. Не только за счет того, что мы продаем уже существующие препараты, но и за счет постоянного расширения ассортимента.

Сегодня отечественные препараты прочно завоевывают как полки аптек, так и место в аптечках белорусов. К примеру, здесь, на крупнейшем фармацевтическом предприятии страны, каждый год на 20 позиций расширяют лекарственную линейку. Растет производство, растут продажи, растет экспорт. Но главное – мы создаем выгодную альтернативу на внутреннем рынке.

Павел Коховец, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:

За последний год бюджет Беларуси при закупке сэкономил 100 миллионов долларов. Важно отметить, что мы уже два года подряд производим более 50% отечественных препаратов.

А этот цех – и вовсе долгожданный прорыв. Растворы и порошки для инъекций применяются при лечении онкологических заболеваний. Такие изолирующие технологии есть только здесь. Импортозамещение работает.

В 2016 году предприятие выпустило противоопухолевые препараты на сумму в 44 миллиона рублей.

Марина Бесполова, заместитель генерального директора по качеству РУП «Белмедпрепараты»:

Это лекарственная безопасность нашего государства, поскольку мы действительно замещаем дорогостоящие лекарства на более дешевые, которые по качеству, эффективности и безопасности ничуть не уступают своим зарубежным аналогам.

А вот завод под Гродно – там, где будут выпускать препараты для лечения ВИЧ – проект белорусско-индийский.

Сумма инвестиций – почти 3 миллиона долларов. В первое время здесь будут выпускать 15-20 наименований лекарств.

В дальнейшем линейку расширят до 50 видов препаратов.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это новые лекарства, многие из них являются оригинальными. Не только импортозамещающими, но и очень дорогими. Надо сказать, что индийские фармацевтические компании достаточно успешно работают на мировых рынках. Они делают качественные субстанции и лекарства.

Индия сегодня один из лидеров мирового фармацевтического рынка. Союз не только привлекательный, но и перспективный.