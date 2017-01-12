Сцена была уставлена цветами, шампанским – люди его уважали: 12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 76

Новости Беларуси. Сегодня ему исполнилось бы 76. Владимир Мулявин, народный артист СССР и Беларуси, еще при жизни стал настоящей легендой. 12 января Белгосфилармонии прошел концерт-воспоминание.

«Александрына», «Завушніцы», «Чырвоная ружа» – на этих песнях выросло не одно поколение. А его ансамбль «Песняры» – национальная гордость и настоящий бренд нашей страны. О жизни гениального исполнителя и композитора на сцене и за кулисами – в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедиюк, СТВ:

У вас календарь отрывной и здесь как раз-таки 12 января 2017 года. То есть получается, что время здесь не замерло?

Валерий Мулявин, сын Владимира Мулявина:

Кабинет живет. Люди здесь появляются, приезжают папины коллеги.

Папины коллеги и он. В октябре 2016 не стало вдовы Мулявина, основателя и директора музея Светланы Пенкиной. Теперь все заботы на плечах Валерия Владимировича. Но ноша, признается сын легендарного песняра, по силам. Каждый предмет, фотография – он вырос среди этого.

Вот снимки семейного отдыха: Греция, Индонезия, Франция. Чуть поодаль скульптура, привезенная Мулявиным-старшим из месячного тура по Африке, а этот экспонат уже из Индии. Между ними та, которой никогда не было на голове у маэстро – хрустальная рок-корона. Посмертно. Как будто в ожидании творца стоят на пианино нотные листы.