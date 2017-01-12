Сцена была уставлена цветами, шампанским – люди его уважали: 12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 76
Новости Беларуси. Сегодня ему исполнилось бы 76. Владимир Мулявин, народный артист СССР и Беларуси, еще при жизни стал настоящей легендой. 12 января Белгосфилармонии прошел концерт-воспоминание.
«Александрына», «Завушніцы», «Чырвоная ружа» – на этих песнях выросло не одно поколение. А его ансамбль «Песняры» – национальная гордость и настоящий бренд нашей страны. О жизни гениального исполнителя и композитора на сцене и за кулисами – в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Бенедиюк, СТВ:
У вас календарь отрывной и здесь как раз-таки 12 января 2017 года. То есть получается, что время здесь не замерло?
Валерий Мулявин, сын Владимира Мулявина:
Кабинет живет. Люди здесь появляются, приезжают папины коллеги.
Папины коллеги и он. В октябре 2016 не стало вдовы Мулявина, основателя и директора музея Светланы Пенкиной. Теперь все заботы на плечах Валерия Владимировича. Но ноша, признается сын легендарного песняра, по силам. Каждый предмет, фотография – он вырос среди этого.
Вот снимки семейного отдыха: Греция, Индонезия, Франция. Чуть поодаль скульптура, привезенная Мулявиным-старшим из месячного тура по Африке, а этот экспонат уже из Индии. Между ними та, которой никогда не было на голове у маэстро – хрустальная рок-корона. Посмертно. Как будто в ожидании творца стоят на пианино нотные листы.
Валерий Мулявин:
Пианино, на котором папа все время играл. Утром в 5, в 6 его можно было здесь увидеть в филармонии. Он не любил будить домашних, приезжал сюда и репетировал.
И здесь же, в филармонии, уже в который раз без самого виновника, отмечают день рождения поэта. По традиции за несколько часов до праздничного гала-концерта двери музея все еще открыты. Музыкальное наследие, что называется, на расстоянии вытянутой руки.
Анастасия Бенедисюк:
Владимир Георгиевич часто говорил: дом творца там, где он творит. Именно в стенах Белгосфилармонии появились «Песня про долю», «Через всю войну», «Во весь голос», «Гусляр». И вот по бульвару Мулявина меломаны со всей страны идут сюда. В доме творца сегодня многолюдно.
На сцене ансамбль, творческий путь которого неразрывно связан с Мулявиным. В зрительном зале те, кто наизусть знает и «Александрыну», и «Завушніцы» с «Калядачкамі», и «Чырвоную ружу» со «Слуцкімі ткачыхами». Поют в унисон с, кажется, бессмертным солистом и композитором. А еще другом и «отцом».
Олег Молчан, композитор:
Мы с Владимиром Георгиевичем не один его день рождения провели вместе. Мулявин проводил его скромно, но все вокруг отмечали это всегда очень пышно.
Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:
Как раз на день рождения, 12 января, сольный концерт. Авансцена была полностью уставлена цветами, шампанским, коньяком. Вот так люди уважали Владимира Георгиевича Мулявина.
Герой без имени и фамилии, он просто Песняр – но мы-то знаем! Легендарный спектакль о Мулявине в его день дают 12 января в Русском театре. И наверняка звучит «Молитва» в оригинальном исполнении.