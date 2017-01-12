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Метание валенка и звание лучшего богатыря: 14 января в в Воложинском районе пройдет праздник «Раковская лыжня»

12 января 2017 15:31
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Новости Беларуси. Областное спортивный праздник «Раковская лыжня», посвященный Всемирному дню снега, пройдет 14 января в Воложинском районе.

Любителей активного отдыха приглашают на областную спортивно-оздоровительную базу «Галактика» в Раков.

На старт выйдут работники предприятий, школьники и учащиеся. Вместе с лыжными соревнованиями будут проходить и веселые спортивные конкурсы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Например, по метанию валенка на дальность или борьбе за звание лучшего богатыря.

# общество # Спортивные соревнования

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