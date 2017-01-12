Метание валенка и звание лучшего богатыря: 14 января в в Воложинском районе пройдет праздник «Раковская лыжня»

Новости Беларуси. Областное спортивный праздник «Раковская лыжня», посвященный Всемирному дню снега, пройдет 14 января в Воложинском районе.

Любителей активного отдыха приглашают на областную спортивно-оздоровительную базу «Галактика» в Раков.

На старт выйдут работники предприятий, школьники и учащиеся. Вместе с лыжными соревнованиями будут проходить и веселые спортивные конкурсы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.