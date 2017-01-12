Как перевезти собаку в поезде: сколько стоит и какие документы нужны?

Из наших самолетов за границей трезвыми выходят только дети и животные. В сезон праздников и отпусков многие хотели бы взять с собой в дорогу, например, кошку или собаку. Какие особенности есть при перевозке животных? Многодетная мать и хозяйка целого семейства очаровательных шпицев Вероника Мусвидас привыкла жить активно. Частые поездки для семьи артистов – норма жизни. Вот и домашним животным, коих в семье Мусвидас уже пятеро, приходится приспосабливаться и, буквально, не отставать от часто путешествующих хозяев.



Недавно, собираясь на рождественские каникулы в Париж, семья Виктории хотела взять трёхмесячных щенков с собой, но, ещё не подъехав к границе, хозяйка собак столкнулась с трудностями, а точнее со сводом правил перевоза домашних животных.

Вероника Мусвидас:

Для того, чтобы путешествовать, мы ждали, чтобы нашим собачкам исполнилось 3 месяца. Собака, прежде всего, должна быть чипирована, должна быть старше 3 месяцев. И перед тем, как ты куда-то выезжаешь (я имею в виду за границу, например, сейчас рождественские каникулы и, наверное, кто-то путешествует с собаками), собака должна быть привита от бешенства и должен пройти 3-недельный карантин. Необходимо также получить справку от ветеринара на выезд за границу (разрешение о состоянии здоровья собачки) и на руках должна быть прививочная специальная книжечка собачья. Планируя путешествие с животными, стоит иметь в виду, что в вагон поезда проводник пустит вашего четвероногого или пернатого друга лишь с ветеринарной справкой и, так сказать, в «упакованном» виде: в специальной таре, общим весом до 20 килограммов.

Если раньше за такой «живой» багаж приходилось платить, то с 1 января 2017 года перевозка мелких животных осуществляется в счёт ручной клади. Зверей весом более 20 килограммов транспортируют только в багажном вагоне с оплатой за их фактический вес, по тарифам на перевозки багажа. В поездах перевозка собак крупных пород, в том числе служебных, производится в намордниках и с поводком.



А вот для перелётов вместе с животными правила несколько отличаются.

Вероника Мусвидас:

Когда путешествуешь на самолёте, нужно заказывать специальный авиабокс. Насколько я помню, если собака до 3 килограммов, ты можешь взять её с собой и в салон в специальном боксе, а если больше, то уже совсем другая процедура там оформления. Кстати, в декабре 2016 года компания «Аэрофлот» запретила провозить на своих рейсах собак с приплюснутой мордой: мопсов, пекинесов, бульдогов и многих других. Управление российской авиакомпании объяснило нововведение тем, что брахицефальные породы собак, из-за особенностей строения черепа и проблем с дыхательными путями, наиболее восприимчивы к перепадам давления, температур и стрессу.



В такой ситуации в разы повышается риск, что у животного может начаться асфиксия, удушье. Поэтому специалисты рекомендуют перевозить их машиной или поездом.

С марта 2017 года в «чёрный» список попадут и собаки бойцовских пород. Отныне их место только в багажном отсеке воздушного судна и только в клетках усиленной конструкции. Впрочем, столь строгие меры не грозят миниатюрным померанским шпицам Вероники с необычными аристократическими именами.



Вероника Мусвидас:

Мы сами выдумываем эти имена, соответственно букве и согласно характеру собаки: Лео-Лучезарный Принц, Ласковый-Людвиг, Линда-Лунная Леди и Лолита-Летняя Гроза. Вообще, эти собаки считаются собаками-компаньонами и с ними, естественно, удобно путешествовать. Во-первых, они маленькие, во-вторых, они очень умные, с высоким коэффициентом IQ.

Путешествовать с ними приятно, удобно, комфортно. Но, конечно, это не человек, и сложности при подготовке к путешествию возникают. Что касается экзотических и диких животных, ими не получится щегольнуть перед изумлённой публикой вагона-плацкарта, и уж, тем более, салона авиалайнера. Их также отправят в багажный отсек, при наличии справки ветеринара. Если вдруг вам понадобится провезти через границу пчёл, знайте, что это тоже возможно. Но в багажном вагоне в переходный период года, в ульях или фанерных пакетах. Неудивительно, что подготовка документов и всевозможных разрешений для перевоза животных может занять львиную часть времени и сил, так необходимых в новогодние праздники.



Поэтому многие, в том числе, наша героиня, предпочитают коротать долгие зимние вечера дома.