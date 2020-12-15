Гендиректор «Пеленга»: «Портфель заказов на следующий год с большего сформирован»

Новости Беларуси. Подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию, положение дел в стране и работу промышленного сектора 15 декабря обсудили на «Пеленге», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одном из самых успешных предприятий страны встречали сенатора Сергея Рачкова. Он пообщался с коллективом, ответил на вопросы и поделился своим мнением о некоторых процессах, которые сегодня происходят.

В планах – новые, более точные приборы. Над этим трудится коллектив компании, несмотря на вызовы, с которыми в 2020 году столкнулся весь мир и наша страна в частности.

Павел Поздняков, генеральный директор ОАО «Пеленг»:

Итоги этого года позволяют говорить о том, что мы с успехом преодолели эти сложности. У нас была действительно большая проблема, в том числе с этой пандемией, с инфекцией коронавируса. В каждой из этих волн мы стараемся найти свои решения, которые подходят только нашему коллективу, с учетом в первую очередь интересов и безопасности наших работников. Планируем продолжать в том же духе.

Портфель заказов на следующий год с большего сформирован, сейчас уже ведутся предконтрактные завершающие работы, подписание контрактов, проработка новых. В общем, обороты сбавлять мы не планируем, история «Пеленга» будет продолжаться – уверен, такой же успешной, как и до этого.

Отметим, что коллектив предприятия «Пеленг» молодой: средний возраст сотрудников – 43 года. Трудятся здесь, в основном, выпускники белорусских вузов, работа здесь считается очень престижной.