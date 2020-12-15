«Масштаб кабины, наверное, как однокомнатная квартира». Блогер Стюша Тайм побывала на экскурсии по БелАЗу

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – блогер – Стюша Тайм. Вы посетили экскурсию по БелАЗу. Что больше всего впечатлило? Стюша Тайм, блогер:

БелАЗ – это предприятие-гигант. Впечатлил, конечно, своими масштабами. Особенно впечатлил масштабами гигант среди карьерной техники БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн.

Порулить удалось? Стюша Тайм:

Порулить, к сожалению, не получилось, но подняться в кабину мощной машины получилось.

Расскажи об этих масштабах кабины. Стюша Тайм:

Масштаб кабины, наверное, как однокомнатная квартира, возможно, но вообще длина этого самосвала 20 метров, высота – 9 метров, высота колес – 4 метра. Поэтому мы были все в восторге, потому что многие впервые увидели такую огромную машину, и, наверное, все знают, что этот самосвал занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2014 году. Это гордость нашей страны.

Давайте посмотрим, как вы посетили экскурсию по БелАЗу. Стюша Тайм:

Сегодня мы находимся в городе Жодино, на одном из крупнейших предприятий Республики Беларусь – на БелАЗе. И вместе с вами посмотрим, как собираются крупнейшие в мире карьерные самосвалы.

Славный путь БелАЗ начался в 1948 году, завод специализировался на выпуске кусторезок, снегоочистителей, снегопогрузчиков, поливомоечных машин. В 60-х годах он освоил производство собственных карьерных самосвалов.

На предприятии выпускаются разные виды карьерной техники, но гордостью является модель БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. Первый такой самосвал был выпущен в 2013 году, а в 2014 он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Самосвал может развивать скорость до 64 км в час.

В модели БелАЗ-75710 примерно 91 тысяча деталей. Как собираются эти гиганты, сейчас мы вместе с вами посмотрим.

Процесс сборки самосвала занимает около 2-3 месяцев. Сварка одной только рамы весом 36 тонн занимает 2-3 недели.

Далее на раму ставятся стальные детали: мосты, двигатель, генераторы. Заказчикам БелАЗ-75710 отправляется в разобранном виде, поскольку он никуда не помещается. Окончательная сборка машины происходит на месте.

– Вы впервые на этом предприятии?

– Не был никогда, очень понравилось. Вообще не ожидал, что таких размеров техника бывает, такие запчасти массивные. Заказать экскурсию на БелАЗ можно в любое время года. Вам не только покажут карьерные самосвалы, но и познакомят с процессом сборки этих машин.

– Это может показаться банальным, но я с детства мечтала увидеть самый огромный грузовик, самосвал-гигант и сфотографироваться возле его колеса.

– Потрясающе, такие цеха интересные, настолько механизировано, автоматизировано.