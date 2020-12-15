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Сергей Рачков: «Пеленг» вносит достойный вклад в формирование положительного имиджа Беларуси как индустриальной страны

15 декабря 2020 12:10
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Новости Беларуси. Подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию, положение дел в стране и работу промышленного сектора 15 декабря обсудили на «Пеленге», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков: «Пеленг» вносит достойный вклад в формирование положительного имиджа Беларуси как индустриальной страны-1

На одном из самых успешных предприятий страны встречали сенатора Сергея Рачкова. Он пообщался с коллективом, ответил на вопросы и поделился своим мнением о некоторых процессах, которые сегодня происходят.

Гендиректор «Пеленга»: «Портфель заказов на следующий год с большего сформирован»

Сергей Рачков: «Пеленг» вносит достойный вклад в формирование положительного имиджа Беларуси как индустриальной страны-4

Сенатору подробно рассказали об основных направлениях работы компании, показали уникальное производство оптико-электронных приборов. Их широко используют и в оборонной промышленности, в частности конструируют прицелы разных видов.

Отметим, что именно благодаря «Пеленгу» Беларусь по праву считается космической страной. Произведенными здесь линзами белорусский спутник дистанционного зондирования «смотрит» на Землю.

Сергей Рачков: «Пеленг» вносит достойный вклад в формирование положительного имиджа Беларуси как индустриальной страны-7

Сергей Рачков: «Пеленг» вносит достойный вклад в формирование положительного имиджа Беларуси как индустриальной страны-9

В планах – новые, более точные приборы. Над этим трудится коллектив компании, несмотря на вызовы, с которыми в 2020 году столкнулся весь мир и наша страна в частности.

Сергей Рачков: «Пеленг» вносит достойный вклад в формирование положительного имиджа Беларуси как индустриальной страны-12

Сергей Рачков: «Пеленг» вносит достойный вклад в формирование положительного имиджа Беларуси как индустриальной страны-14

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Конечно же, с одной стороны хотелось изучить, посмотреть, как работает производство, еще раз доказать тем, кто считает, что в Республике Беларусь валовый внутренний продукт должен формироваться исключительно из сферы услуг – до 80 %, но не промышленным производством.

Мое мнение, что наш имидж, репутация нашей страны именно формируется за счет того, что у нас очень развитая промышленность, агропромышленный комплекс.

Это предприятие вносит свой достойный вклад в формирование этого положительного имиджа Беларуси как индустриальной страны.

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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