Сергей Рачков: «Пеленг» вносит достойный вклад в формирование положительного имиджа Беларуси как индустриальной страны

Новости Беларуси. Подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию, положение дел в стране и работу промышленного сектора 15 декабря обсудили на «Пеленге», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одном из самых успешных предприятий страны встречали сенатора Сергея Рачкова. Он пообщался с коллективом, ответил на вопросы и поделился своим мнением о некоторых процессах, которые сегодня происходят.

Отметим, что именно благодаря «Пеленгу» Беларусь по праву считается космической страной. Произведенными здесь линзами белорусский спутник дистанционного зондирования «смотрит» на Землю.

Сенатору подробно рассказали об основных направлениях работы компании, показали уникальное производство оптико-электронных приборов. Их широко используют и в оборонной промышленности, в частности конструируют прицелы разных видов.

В планах – новые, более точные приборы. Над этим трудится коллектив компании, несмотря на вызовы, с которыми в 2020 году столкнулся весь мир и наша страна в частности.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Конечно же, с одной стороны хотелось изучить, посмотреть, как работает производство, еще раз доказать тем, кто считает, что в Республике Беларусь валовый внутренний продукт должен формироваться исключительно из сферы услуг – до 80 %, но не промышленным производством.

Мое мнение, что наш имидж, репутация нашей страны именно формируется за счет того, что у нас очень развитая промышленность, агропромышленный комплекс.

Это предприятие вносит свой достойный вклад в формирование этого положительного имиджа Беларуси как индустриальной страны.