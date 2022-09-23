В школах Минской области разработали новое меню. Какие блюда добавили и что говорят ученики?

Новости Беларуси. Новые блюда и максимум полезности. В учреждениях образования Минской области разработали новое меню для школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Добавили больше витаминов. Появились новые мясные и овощные блюда. Питание будет корректироваться с учетом сезонности и четверти.

Пока идут последние минуты урока в копыльской гимназии, в столовой вовсю готовятся к обеду. Помогает и дежурный класс. Ребята накрывают стол, расставляют посуду.

Екатерина Альферович, ученица гимназии № 1 имени Н.В. Ромашко:

Сначала проверяем, все ли расставлено. Салфетки, потом берем вилки с ложками и их тоже расставляем. Потом приходит наш класс и все аккуратненько съедает. Только чистые тарелки, потому что еда здесь очень вкусная.

Питание у гимназистов стопроцентное. Дети любят меню в столовой. У некоторых есть даже свои фаворитные блюда.