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В школах Минской области разработали новое меню. Какие блюда добавили и что говорят ученики?

23 сентября 2022 13:25
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Новости Беларуси. Новые блюда и максимум полезности. В учреждениях образования Минской области разработали новое меню для школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Добавили больше витаминов. Появились новые мясные и овощные блюда. Питание будет корректироваться с учетом сезонности и четверти.

В школах Минской области разработали новое меню. Какие блюда добавили и что говорят ученики?-1

Пока идут последние минуты урока в копыльской гимназии, в столовой вовсю готовятся к обеду. Помогает и дежурный класс. Ребята накрывают стол, расставляют посуду.

В школах Минской области разработали новое меню. Какие блюда добавили и что говорят ученики?-4

Екатерина Альферович, ученица гимназии № 1 имени Н.В. Ромашко:
Сначала проверяем, все ли расставлено. Салфетки, потом берем вилки с ложками и их тоже расставляем. Потом приходит наш класс и все аккуратненько съедает. Только чистые тарелки, потому что еда здесь очень вкусная.

Питание у гимназистов стопроцентное. Дети любят меню в столовой. У некоторых есть даже свои фаворитные блюда.

Подробности в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Альферович # Ксения Гурло # Татьяна Иванович # Людмила Цвирко # Тамара Мисько # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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