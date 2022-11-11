В школах Минской области после каникул ввели обновлённое меню

Новости Беларуси. Новая четверть с новым меню. Рацион школьников центрального региона еще больше обогатили витаминами и добавили сезонных фруктов и овощей. Для контроля качества проводят анкетирование. В нем принимают участие как дети, так и родители. Все предложения и замечания учитываются технологами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Со школьным меню в стародорожской гимназии № 1 познакомилась Влада Родовская.

Звонок с урока для детей стародорожской гимназии – это время и передохнуть, и плотно пообедать. Классами торопятся в столовую. Сегодня, как и всегда, их ждет интересное меню. Многие блюда уже в категории «любимые».

Мое самое любимое в школьном питании – это борщ, от него я чувствую себя человеком.

Самое любимое блюдо, мне кажется, и всего нашего класса – это котлеты с пюре. Мы все очень радуемся, когда узнаем, что его сегодня будут давать.

Мне в столовой также больше всего нравятся супы, особенно мне нравятся рыбные, они самые вкусные.