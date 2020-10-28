Главврач рассказал, что сейчас происходит в шестой больнице Минска

Новости Беларуси. 27 октября некоторые интернет-ресурсы опубликовали видео, где якобы сотрудники шестой больницы Минска вышли на акцию протеста в поддержку бастующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громкая новость оказалась фейком. Доподлинно установлено, что среди людей в белых халатах не оказалось ни одного врача. Лишь те, кто приехал к забору клиники, переоделся, попозировал перед объективами с плакатами и уехал.

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы:

На сегодня клиника работает в штатном режиме, на лечении находится 361 пациент с коронавирусной инфекцией. За сутки в приемное отделение травматологического корпуса обратились за медицинской помощью 156 пациентов. В родительном корпусе находятся 37 женщин с коронавирусной инфекцией.

Вся клиника работает в штатном режиме, все сотрудники находятся на рабочих местах. Приоритетом оказания медицинской помощи для нас является пациент.