«Помогите не дать расколоть коллектив!» Что происходит в Большом театре? Разбирался Григорий Азарёнок

Новости Беларуси. Так называемым несогласным стало мало перекрытых дорог и испорченных выходных. 27 октября они принялись срывать спектакли и постановки в государственных учреждениях культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инциденты произошли в оперном театре и филармонии. Примечательно, что для провокаций использовался так называемый гимн белорусской эмиграции, написанный коллаборационисткой во времена оккупации. Григорий Азаренок подробнее.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Змагар – персонаж не только агрессивный, но и крайне невежественный. Для революционера неприемлема любая культура, так как она запечатывает в человеке зверя. Для того, чтобы совершить переворот вокруг, нужно сначала совершить его в душе. Поэтому наносятся провокационные удары по искусству.

Григорий Азаренок:

Пытаясь выдавать себя за просвещенных, БЧБ-зомби испытывают презрение к культуре. Мат уже стал для них привычным языком. Каждое сооружение они видят только как холст для своих безобразий (можно вспомнить, как разрисовали храм). Для ниспровергателей ничего святого, возвышенного нет. В результате получается вот это:

Это черти. А, смотри, снимает, потом будет меня выщипливать. А у меня детей нету, меня шантажировать нечем.

Ребята, а может, напрямки? Да и … них, а?

Григорий Азаренок:

Посмотрите на фото. Этот малолетний змагар взгромоздился на памятник на площади Якуба Коласа. Как думаете, сколько часов в своей жизни он провел в библиотеке? Сможет ли он начитать хоть одну строчку из Якуба Коласа? Ему прикольно и весело. Такие, не задумываясь, будут разрушать проспект Независимости, который является культурным наследием. Невероятные об этом не знают. Так же, как и автора этой песни.

Григорий Азаренок:

Исполняется «Магутны Божа». Слова были написаны в 1943 году Натальей Арсеньевой, коллаборационистской и женой Франца Кушеля, создателя «Белорусской самообороны» – подразделения, находившегося в подчинении нацистов.

Григорий Азаренок:

Особо цинично место исполнения – Большой театр оперы и балета. Идейные предки наших змагаров держали там лошадей. Такая же история в то же самое время, как по команде, произошла в филармонии.

Александр Анисимов, главный дирижер и художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Беларуси:

Эта ситуация была, конечно, неожиданной для оркестра и зрителей, которые пришли послушать красивую музыку. Когда вся эта затея закончилась, эти люди быстро покинули зал, не оставшись даже на концерт. После этого мы продолжили наше выступление, и хочу сказать, что публика нас очень горячо принимала.

Стоит ли говорить в каком возмущении были люди?

Люди ходят туда не выслушивать их политические убеждения. Привлечь к ответственности за нарушение трудовой дисциплины и самодеятельность. Люди оплатили не акции, а концерты и спектакли. Акции в фойе пожалуйста, но не в зрительном зале. Работники театра сегодня на работу пришли и сами в шоке от всего этого.

Григорий Азаренок:

Ситуация в оперном как в проекции повторяет то, что происходит в стране. В большом коллективе, который живет искусством, нашлась группа провокаторов. Сегодня артисты обратились с коллективным письмом.

…просим вас помогите Большому театру не допустить раскол между артистами. В театре образовалась оппозиционная группа в лице: дирижера Волича, руководителя оперной труппой Акининой, артиста Сельчукова, дирижера Галанова. У них лозунг, кто не поддерживает протестующих – тот враг. Они притащили в театр хор, который перед спектаклем спел «Магутны Божа». Помогите не дать расколоть коллектив!