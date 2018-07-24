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В Шарковщине и Нарочи днём 23 июля выпала почти половина месячной нормы осадков

24 июля 2018 07:20
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Новости Беларуси. Днём 23 июля в Шарковщине и Нарочи выпала почти половина месячной нормы осадков.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, на этих территориях выпало по 34 мм осадков. 24 июля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части республики пройдут кратковременные дожди, грозы, местами возможны сильные ливни.  

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Ветер будет северо-восточный умеренный, во время гроз может быть шквалистое усиление до сильного порывистого. Температура воздуха будет колебаться от +22°С до +28°С.  

По словам синоптиков, на этой неделе в стране сохранится неустойчивая погода с температурным фоном 3-5 градусов выше климатической нормы. Ожидаются тёплая погода и грозовые дожди.  

На неделе в Могилёве выпало 57 мм осадков за день.  

Фотографии затопления города можно посмотреть здесь.  

# Погода в Беларуси # общество

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