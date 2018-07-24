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«Очень понравилась Беларусь сверху». Минск впервые принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту

24 июля 2018 06:31
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Новости Беларуси. Захватывающее небесное шоу длиною в неделю. Аэродром «Липки» уже готов принять участников и гостей 16-го по счету форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июля там состоится торжественное открытие соревнований.

Легенды мировой авиации и элементы высшего пилотажа. Беларусь готовится к старту Чемпионата мира по вертолётному спорту

«Очень понравилась Беларусь сверху». Минск впервые принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту-1

Это красочное шоу с участием лучших парашютистов и вертолетчиков из разных стран. Всего в Беларусь на мировое первенство приехали более 30 экипажей. Среди участников – представители России, Китая, Великобритании и другие. Фаворитами чемпионата считают в том числе нашу команду – она представлена семью командами

«Очень понравилась Беларусь сверху». Минск впервые принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту-4

Александра Садовникова, пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта:
Мы надеемся, что всех всё устраивает. И надеемся, что с погодой повезет и получится разыграть все упражнения в полной мере. И надеемся, что всё будет хорошо и всем всё понравится.

Украинцы прилетели на своем вертолете, поляки на своем. Из Австрии два экипажа прилетели на своих вертолетах. Рассказали вчера, что они летели семь часов. Это общее количество времени в воздухе. Им очень понравилась Беларусь сверху. Сказали, что безумно красивая страна, зеленая, очень много деревьев красивых. Сказали, что никогда столько деревьев не видели.

«Очень понравилась Беларусь сверху». Минск впервые принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту-7

«Очень понравилась Беларусь сверху». Минск впервые принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту-9

Впервые на чемпионате мира выберут победителей среди женских команд. Есть и белорусские участницы. Основные соревнования пройдут на аэродроме «Боровая». Они продолжатся до конца недели. Но интересно будет и на земле. В рамках Чемпионата 28 и 29 июля здесь пройдет ежегодный авиационный фестиваль #ПРОНЕБО. Посетители увидят более 30 летательных аппаратов – от аэростатов до самолетов. Желающие смогут полетать на воздушном шаре, а самыми зрелищными в программе обещают стать вертолетные гонки.

«Очень понравилась Беларусь сверху». Минск впервые принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту-12

# Авиация # общество # Александра Садовникова # Фотофакт

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