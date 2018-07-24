«Очень понравилась Беларусь сверху». Минск впервые принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту

Новости Беларуси. Захватывающее небесное шоу длиною в неделю. Аэродром «Липки» уже готов принять участников и гостей 16-го по счету форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июля там состоится торжественное открытие соревнований.

Это красочное шоу с участием лучших парашютистов и вертолетчиков из разных стран. Всего в Беларусь на мировое первенство приехали более 30 экипажей. Среди участников – представители России, Китая, Великобритании и другие. Фаворитами чемпионата считают в том числе нашу команду – она представлена семью командами

Александра Садовникова, пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта:

Мы надеемся, что всех всё устраивает. И надеемся, что с погодой повезет и получится разыграть все упражнения в полной мере. И надеемся, что всё будет хорошо и всем всё понравится.

Украинцы прилетели на своем вертолете, поляки на своем. Из Австрии два экипажа прилетели на своих вертолетах. Рассказали вчера, что они летели семь часов. Это общее количество времени в воздухе. Им очень понравилась Беларусь сверху. Сказали, что безумно красивая страна, зеленая, очень много деревьев красивых. Сказали, что никогда столько деревьев не видели.