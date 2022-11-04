В Шанхае открылась 5-я международная выставка импорта – Лукашенко направил участникам видеоприветствие

Важное экономическое событие в международном календаре. В Шанхае прошла церемония открытия 5-й Китайской выставки импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году она собрала более 280 экспонентов со всего мира. В их числе и Беларусь. Посыл простой: Китай готов покупать, а нашей стране есть что предложить.

В 2022 году свою продукцию представят почти 30 известных отечественных производителей. Спектр широкий: от сверхмалых орбитальных космических аппаратов до лекарств. Общая площадь национального павильона почти 100 квадратных метров. Отдельный бренд – белорусское гостеприимство. Некоторые продовольственные товары, например, молоко, шоколад и зефир, давно завоевали сердца китайских покупателей. А вот рапсовое масло без ГМО и пищевых добавок тут еще не распробовали, и выставка – отличный шанс для многих компаний показать себя. Для белорусской продукции это новые перспективы. Александр Лукашенко уже направил приветственное видеообращение председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, участникам и гостям форума.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше участие в выставке 2022 года проходит в начале нового этапа развития белорусско-китайского взаимодействия. Будучи надежными и проверенными союзниками, «железными братьями», мы эффективно работаем в области кооперации, инноваций, логистики. Дорогие друзья! Убежден, что Китайская выставка импорта в Шанхае придаст мощный импульс расширению международного экономического сотрудничества и технологической кооперации. В заключение хочу поблагодарить организаторов мероприятия, а также пожелать всем его участникам и гостям плодотворной работы, новых профессиональных успехов и выгодных сделок.