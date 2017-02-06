«В шаге от мегаудачи!»: «Евроопт» вручает подарки тем, кто не смог выиграть квартиру в Минске

Новости Беларуси. «Евроопт» продолжает удивлять своих покупателей. В этот раз подарки вручали тем, кто остановился в одном шаге от победы в игре «Удача в придачу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о тех, кому не хватило всего одной цифры, что бы получить столичную прописку и стать обладателем квартиры в Минске.
Уже год «Евроопт» проводит игру «Удача в придачу». Почти 85 тысяч покупателей, а это по численности население таких крупных городов, как Полоцк или Жлобин, стали победителями игры.
Пять человек получили столичную прописку, став обладателями квартир в Минске, 57 – владельцами автомобилей.
Начал разыгрывать квартиры «Евроопт» в декабре 2016 года. И в каждом туре были участники, которые от заветного приза останавливались в одном шаге.
Татьяна Милевская:
Позвонили друзья и сказали, что не хватило одной цифры. Немножко расстроились, но ничего, в следующий раз повезет.
Было принято решение подсластить горечь поражения для тех, кто был так близко к цели, кто уже чувствовал дыхание удачи, кто видел свою фамилию в числе 3-4 претендентов: вручить памятные подарки.
Светлана Рымденок:
Очень рада, приятно получать подарки. Всем желаю получать. Внукам подарю. А если не хватит всем, докупим за сертификат.
Татьяна и Алексей Милевские из Бобруйска не считают себя проигравшими и продолжают верить в удачу. О том, что остановились в одном шаге от их мечты – квартиры в Минске, узнали от родственников и друзей. Но теперь энтузиазма играть стало еще больше.
Алексей Милевский:
Нам позвонили через несколько дней и сказали: «Приедете за поощрительным подарком». Я говорю – вот это хорошо! Постоянно играем и, конечно, продолжим!
Среди тех, кто оказался в числе претендентов, и Владимир Череухин. Ему бы квартира так же пришлась бы кстати – сын будет поступать в столичный ВУЗ. Но, пусть выиграть и не удалось, вера в то, что любой человек может всего с одним кодом стать обладателям приза, внушает доверие и желание ещё раз отправиться за покупками в «Евроопт».
Владимир Череухин:
Главное хотеть и желать. И обязательно сбудется, обязательно выиграешь.
Вручение подарков «В шаге от мегаудачи!» будет проводиться каждые пять туров игры.
А 28 января стартовал 26 тур, который продлится до 10 февраля включительно.
И уже в эту 11 февраля российская певица Валерия разыграет шестую квартиру от «Евроопта»! Всего на кону более 30 тысяч призов!