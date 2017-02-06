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Все бесплатно, и это заслуга нашего государства: что дает господдержка социальных центров обслуживания населения

06 февраля 2017 15:26
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Новости Беларуси. Поддержка многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, строительство собственных квадратных метров. Вопросы распределения льгот между различными категориями граждан также прозвучали во время «Большого разговора с Президентом».

Объемы льготного кредитования для строительства в малых городах будут увеличиваться с ростом экономики.

Что касается других сфер, без внимания государства не останутся многодетные семьи, инвалиды, пожилые и одинокие. Социальные центры обслуживания населения – лишь одно из направлений государственной поддержки.

Учреждения для дневного пребывания пожилых, одиноких и инвалидов сегодня есть в каждом районе.

Для посетителей центра это возможность получить бесплатную помощь и сделать свою жизнь ярче, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Надежда Синкевич, заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Минского района:
Никто не забыл. Даже взять наш профиль работы с пожилыми гражданами, инвалидами. У нас скандинавской ходьбы две группы, хореография, занимаются плетеним, вязанием. Это все бесплатно, и это заслуга нашего государства. Наши пожылые понимают, что со стороны государства сегодня очень много делается для этих социально уязвимых категорий.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Надежда Синкевич

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