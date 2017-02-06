С начала 2017 года в Минской области произошло 20 ДТП с участием пешеходов, погибли 5 человек

Новости Беларуси. С начала 2017 года в Минской области произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых пять человек погибли, 15 получили травмы. Большинство аварий пришлось на темное время суток.

Почти половина ДТП случилось по вине пешеходов. По сравнению с прошлым 2016 статистика почти не изменилась.

Госавтоинспекция напоминает: за нарушение пешеходами правил дорожного движения предусмотрена ответственность до 3 базовых величин,

если пешеход в нетрезвом состоянии – штраф еще больше, от 3 до 5 базовых величин.

Между прочим, денежное наказание жителей отдельных районов не очень пугает. К примеру, на Солигорщине 2016 году по сравнению с предыдущими годами пешеходов-нарушителей стало значительно больше. В 2017 году на дорогах города и района контроль усилен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Адамович, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Солигорского районного отдела внутренних дел:

Большинство нарушений – это, конечно, переход проезжей части в неустановленном месте. Но есть и случаи, когда пешеходы (особенно на загородных дорогах) не используют световозвращающие элементы при движении по краю дороги. В этом году, в связи с тем, что у нас наблюдался рост, мы учили контроль.

Помимо сотрудников ГАИ работают участковые инспекторы милиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. Оказывают помощь сотрудники департамента охраны и патрульно-постовые службы. Еще в городе есть рота внутренних войск, и солдаты при несении службы нам помогают.