Во время празднования юбилея «Великого камня» в парке зарегистрирован 150-й резидент

Первые 10 лет на Шелковом пути. В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован 150-й резидент. Сегодня этот проект называют образцом успешного сотрудничества двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиналось же все с посещения строительной площадки лидерами Беларуси и Китая. В присутствии Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в мае 2015-го прошла церемония вручения семи резидентам парка свидетельств о регистрации. К первому юбилею «Великий камень» подошел с устоявшейся стратегией: привлечение высокотехнологичных проектов со всего мира за счет комфортного бизнес-климата и эффективного решения административных вопросов. Благодаря удобному географическому расположению и преференциям на территории парка предприятия открыли компании из 15 стран.