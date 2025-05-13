Участники патриотической экспедиции «Непокорённые» посетили Курган Славы

От Бреста до Севастополя. Патриотическая экспедиция «Непокоренные» продолжает путешествие по Беларуси. Очередная остановка – Курган Славы. Участники проекта почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и развернули огромное «Знамя Победы» у подножья величественного монумента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символ Победы над нацистской Германией – красное полотнище весом свыше 300 килограммов. Оно будет развернуто в каждом городе, где сделают остановку наследники Великой Победы. Это молодежь из Беларуси и России, которые верно стоят на защите исторической памяти.

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Очень важной точкой – эмоциональной, идеологической, патриотической – в рамках движения маршрута «Непокоренные» является разворачивание самого большого в мире Знамени Победы. Когда ребята разворачивают его, они чувствуют связь поколений. Они чувствуют свою особенную ответственность перед поколениями-победителями и перед будущими поколениями.

Александр Волошин, член Комитета Совета Федерации Федерального собрания России:

Весь проект наполнен символами. Эти символы, взять «Саур-Могилу», мемориальный комплекс «Брестская крепость», сегодня мы здесь, на Кургане Славы. Их разделяют тысячи километров. Но все они объединены, пропитаны кровью советского солдата, советских граждан, которые отстояли, не жалея ни живота своего, ни жизни, ни здоровья, отстояв эту землю. И эти люди, их подвиг дали возможность сегодня нам здесь выступать, дали возможность нам передать следующим поколениям это победоносное Знамя Победы.