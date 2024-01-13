В середине января белорусов ждёт резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам

В стране значительно потеплеет! Резкое повышение температур стоит ожидать днем с субботы на воскресные, когда столбик термометра поднимется до нулевой отметки, рассказали в программе «Плюс-минус».

Тенденция к потеплению продолжится с начала недели в дневные часы. Однако ночью столбик опустится до -10 °С. Во вторник и среду потеплеет и ночью, а общую погодную картину дополнят осадки в виде мокрого снега. В Витебске, Бресте и Гродно к середине недели температура достигнет плюсовой отметки, правда ненадолго. Морозы обещают вернуться к нам уже к концу недели.

Подробный прогноз по областям Беларуси.