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В середине января белорусов ждёт резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам

13 января 2024 15:05
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В стране значительно потеплеет! Резкое повышение температур стоит ожидать днем с субботы на воскресные, когда столбик термометра поднимется до нулевой отметки, рассказали в программе «Плюс-минус».

В середине января белорусов ждёт резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам-1

Тенденция к потеплению продолжится с начала недели в дневные часы. Однако ночью столбик опустится до -10 °С. Во вторник и среду потеплеет и ночью, а общую погодную картину дополнят осадки в виде мокрого снега. В Витебске, Бресте и Гродно к середине недели температура достигнет плюсовой отметки, правда ненадолго. Морозы обещают вернуться к нам уже к концу недели.

Подробный прогноз по областям Беларуси.

В Париже +2 °С, в Москве -17 °С. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 января здесь.

В середине января белорусов ждёт резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам-4

В середине января белорусов ждёт резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам-6

В середине января белорусов ждёт резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам-8

В середине января белорусов ждёт резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам-10

В середине января белорусов ждёт резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам-12

В середине января белорусов ждёт резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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