В Париже +2°С, в Москве -17°С. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 января

Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную без осадков погоду, столбик термометра в Париже покажет +2 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную без осадков погоду, столбик термометра в Париже покажет +2 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
Тем временем ясная с переменной облачностью погода ожидает жителей Австрии. В Вене до +2 °С. Хмуро с дождем будет в Риме и до +13 °С. Ясно, малооблачно и до +11 °С тепла в Мадриде.
В столице Болгарии будет ясно и без осадков. В Софии отметка термометра поднимется до +3 °С. В Анкаре также ясно, там воздух прогреется до +1 °С. Ясно с переменной облачностью и до +11 °С в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда холодных дней, там ожидается снег и -1 °С в дневное время суток. До -1 °С понизится температура в Вильнюсе. В Варшаве +2 °С, в столице выпадет снег. -3 °С и преимущественно пасмурная погода без осадков в Киеве. В Москве до -17 °С мороза, погода при этом будет отмечена ясной, с переменной облачностью и без осадков.
В середине января белорусов ждет резкое потепление. Подробный прогноз по областным центрам здесь.