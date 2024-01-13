В Париже +2°С, в Москве -17°С. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 января

Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную без осадков погоду, столбик термометра в Париже покажет +2 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».

Тем временем ясная с переменной облачностью погода ожидает жителей Австрии. В Вене до +2 °С. Хмуро с дождем будет в Риме и до +13 °С. Ясно, малооблачно и до +11 °С тепла в Мадриде.

В столице Болгарии будет ясно и без осадков. В Софии отметка термометра поднимется до +3 °С. В Анкаре также ясно, там воздух прогреется до +1 °С. Ясно с переменной облачностью и до +11 °С в Афинах.