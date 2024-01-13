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Возобновлено авиасообщение между Минском и Минеральными Водами

13 января 2024 14:05
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13 января возобновлено авиасообщение между Минском и Минеральными Водами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возобновлено авиасообщение между Минском и Минеральными Водами-1

Таким образом, выполнены договоренности, достигнутые между Президентом Беларуси и губернатором Ставропольского края России. Их встреча прошла в Минске в ноябре 2023 года. Ранее Минеральные Воды и Беларусь соединяла российская авиакомпания, но рейсы в 2022 году приостановили в связи с временным закрытием для полетов части воздушного пространства юга России. Теперь все вернулось на свои места. В осенне-зимний период рейсы будут выполняться еженедельно по субботам. Время в пути – 4 часа. Минеральные воды – это транзитный пункт для туристов, которые оттуда могут попасть и на другие известные курорты Ставропольского края, такие как Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск.

# Авиасообщение # общество # Александр Лукашенко

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