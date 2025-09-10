Союз женщин МЧС принял участие в благотворительной акции «Соберём портфель вместе»

Стало доброй традицией собираться вместе после рабочих будней за одним столом. Обсуждать важные темы и новые проекты. Союз женщин МЧС объединил креативных, инициативных и целеустремленных девушек.
Стало доброй традицией собираться вместе после рабочих будней за одним столом. Обсуждать важные темы и новые проекты. Союз женщин МЧС объединил креативных, инициативных и целеустремленных девушек.
Сегодня в Союзе женщины МЧС состоят более двух тысяч активных девушек из разных регионов Беларуси. Вместе они совершают добрые дела и вдохновляют друг друга на новые успехи. Совместные проекты и акции никого не оставляют равнодушными.
Татьяна Довнар, председатель первичной организации Союза женщин Университета гражданской защиты МЧС:
31 августа 2025 года мы принимали активное участие в благотворительной акции «Соберем портфель вместе». Эта акция как раз была направлена на поддержку малообеспеченным семьям и многодетным семьям. Союз женщин МЧС к 1 сентября проводил благотворительную акцию по детским домам. Там тоже были собраны канцелярские принадлежности. Университет гражданской защиты оказывал такую помощь Бабичской школе-интернату.
Подробности в видео.