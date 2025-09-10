Союз женщин МЧС принял участие в благотворительной акции «Соберём портфель вместе»

Стало доброй традицией собираться вместе после рабочих будней за одним столом. Обсуждать важные темы и новые проекты. Союз женщин МЧС объединил креативных, инициативных и целеустремленных девушек.

Сегодня в Союзе женщины МЧС состоят более двух тысяч активных девушек из разных регионов Беларуси. Вместе они совершают добрые дела и вдохновляют друг друга на новые успехи. Совместные проекты и акции никого не оставляют равнодушными.