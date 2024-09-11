В сельхозпредприятия Минской области пришли свыше тысячи молодых специалистов – какие бонусы предоставляются?

Тысяча молодых специалистов пришли на распределение в сельхозпредприятия Минской области. Это экономисты, механизаторы, инженеры-механики, ветеринарные врачи, слесари по ремонту машин и оборудования. Из них – более 120 по целевому направлению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Хорошие условия труда, льготы и компенсации – для молодых специалистов немало бонусов. А как освоились на своих первых рабочих местах – в материале Екатерины Ковальчук.

Дарья Гайдук окончила Белорусский государственный агротехнический университет. Специальность – инженер-теплоэнергетик. Изначально брала целевое направление, заранее определила свой профессиональный путь. Вернулась на родину – в Березинский район. Остановилась на сельхозпредприятии «Богушевичи».

Дарья Гайдук, инженер по охране труда сельхозпредприятия «Богушевичи»:

Приняли как родную. Когда я сразу пришла сюда, девочка мне передала всю работу, объяснила что и как, а потом, постепенно, женщины помогали мне. И мужчины, в принципе, помогают. Они же тут столько лет проработали, а здесь молоденький специалист.

Оценивает Дарья и состояние сельхозобъектов. Все должно быть безопасно для жизни человека. С рейдами ежедневно на мехдворах и молочно-товарных комплексах. Работы много, но рядом опытные коллеги: подскажут и помогут.

Владислав Самец, главный экономист сельхозпредприятия «Богушевичи»:

Дарья Сергеевна у нас работает уже больше месяца. Проявила себя активной, позитивной, всегда настроена на работу. Я как главный экономист, как в целом главный специалист хозяйства помогаю ей всячески, где нужна помощь. Но по большей степени она разбирается сама во всем.