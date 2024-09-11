В Березинском районе собрано почти 50 тыс. тонн кукурузного силоса – это свыше 70 % от необходимого

В Минской области заготовлено свыше миллиона тонн кукурузного силоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это более 30 % от плана.

Так, в сельхозпредприятии «Березинский райагросервис» обычно в поля выезжают в конце сентября, а в этом сезоне комбайны уже прошли половину площадей. Скорость высокая. Убирают царицу полей как на силос, так и на зерно. Всего под культуру отведено 1200 гектаров. Провяленную зеленую массу оперативно доставляют в траншеи. В день выходит до 100 тонн.

Александр Автухов, директор сельхозпредприятия «Березинский райагросервис»:

2 218 поголовья. Уже заготовили 22 кормовые единицы на одну условную голову. Планируется 34 – это почти полуторагодичный запас. Корма будут, я их вижу. Немножко надо приложить усилия.