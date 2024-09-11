Прямой эфир

В Березинском районе собрано почти 50 тыс. тонн кукурузного силоса – это свыше 70 % от необходимого

11 сентября 2024 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области заготовлено свыше миллиона тонн кукурузного силоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это более 30 % от плана.

В Березинском районе собрано почти 50 тыс. тонн кукурузного силоса – это свыше 70 % от необходимого-2

Так, в сельхозпредприятии «Березинский райагросервис» обычно в поля выезжают в конце сентября, а в этом сезоне комбайны уже прошли половину площадей. Скорость высокая. Убирают царицу полей как на силос, так и на зерно. Всего под культуру отведено 1200 гектаров. Провяленную зеленую массу оперативно доставляют в траншеи. В день выходит до 100 тонн.

В Березинском районе собрано почти 50 тыс. тонн кукурузного силоса – это свыше 70 % от необходимого-4

Александр Автухов, директор сельхозпредприятия «Березинский райагросервис»:
2 218 поголовья. Уже заготовили 22 кормовые единицы на одну условную голову. Планируется 34 – это почти полуторагодичный запас. Корма будут, я их вижу. Немножко надо приложить усилия.

В Березинском районе собрано почти 50 тыс. тонн кукурузного силоса – это свыше 70 % от необходимого-6

Березинский район – один из лидеров по темпу заготовки кормов. В закромах уже почти 50 тысяч тонн. Это свыше 70 % от необходимого.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске состоялась II сессия Молодёжного совета при городском Совете депутатов
11 сентября 2024 17:35

В Минске состоялась II сессия Молодёжного совета при городском Совете депутатов

Приходили как с проблемами, так и с предложениями – в Минске прошёл единый день депутата
11 сентября 2024 17:34

Приходили как с проблемами, так и с предложениями – в Минске прошёл единый день депутата

В ратуше чествовали лучших минчан в охране правопорядка и профилактике правонарушений
11 сентября 2024 17:30

В ратуше чествовали лучших минчан в охране правопорядка и профилактике правонарушений