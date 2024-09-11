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В Минске состоялась II сессия Молодёжного совета при городском Совете депутатов

11 сентября 2024 17:35
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В столице состоялась Вторая сессия Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске состоялась II сессия Молодёжного совета при городском Совете депутатов-2

Состав участников – 54 человека. Во время заседания был выбран председатель. Молодежный совет – это площадка для обсуждения социальных инициатив и проектов. Приоритетные направления – гражданско-патриотическое воспитание, развитие города, образование и профориентация. Идей у молодых людей много.

В Минске состоялась II сессия Молодёжного совета при городском Совете депутатов-4

Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
Ожидаю того, что я и весь коллектив будем показывать полную самоотдачу, будем работать и на благо города, и на благо всей страны. И также развивать отдельно какие-то субъекты в городе Минске.

В Минске состоялась II сессия Молодёжного совета при городском Совете депутатов-6

Наталья Чайковская, член Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
Я работаю на разных должностях, в том числе в поликлинике. Я считаю, что Молодежный совет может положительно повлиять на изменения в структуре здравоохранения. И я вообще за то, чтобы молодые люди проявляли активность, воспитывали патриотичность и изменили нашу Беларусь в лучшую сторону.

В Минске состоялась II сессия Молодёжного совета при городском Совете депутатов-8

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Нашему учебно-молодежному совету хотелось бы пожелать одного – чтобы мы жили в мире, согласии. Только вместе мы сможем и наш город, и нашу страну делать еще прекраснее, уютнее и комфортнее для проживания.

В Минске состоялась II сессия Молодёжного совета при городском Совете депутатов-10

В совет входят инициативные молодые люди столицы в возрасте от 14 до 31 года. Среди них – школьники, учащиеся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, студенты вузов, а также работающая молодежь.

# Молодежь Беларуси # Артем Цуран

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