Работают круглосуточно! Куда в Минске обращаться в случае гололёдной травмы?

Новости Беларуси. В столице не зафиксирован резкий рост травм из-за гололедицы. Все пункты работают в штатном режиме. Напомним, амбулаторную травматологическую помощь минчанам оказывают 37 поликлиник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также можно обратиться в Больницу скорой медицинской помощи и в РНПЦ травматологии и ортопедии.

Службы полностью укомплектованы кадрами. Есть все необходимые средства, чтобы оперативно оказать первую помощь. Чаще всего это перелом костей голени, лодыжек, плечевого пояса и ключицы. Также отягощающим фактором получения травматизма является алкогольное опьянение. Всего за прошедшие сутки из-за падений к медикам Первомайского района обратились пятеро минчан.

Юлия Цапко, заведующая травматолого-хирургического отделением 19-й центральной районной поликлиники:

Имеется кабинет травматолога. В дневное время он работает с 8 до 20 часов, оказывает помощь пациентам, закрепленным для медицинского обслуживания в нашем учреждении. С 20 до 8 часов у нас идет ночное дежурство – врачи-травматологи оказывают помощь уже всем обратившимся жителям нашего Первомайского района.

Чтобы максимально обезопасить себя от получения травм, нужно выбирать нескользящую обувь и быть предельно осторожным. Наиболее опасные места в период гололеда – ступеньки подъездов и подземных переходов, а также остановки общественного транспорта.