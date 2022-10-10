«В России в два раза всё дороже». Растут ли цены из-за выгодного экспорта?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Вы цену делаете тем, что у вас широкая сеть, вы продаете, условно говоря, в Чаусах чаусскую капусту, в Быхове – Быховскую, а в Чашниках – чашникскую, поэтому цена низкая? Если привезти в Минск чаусскую, она, естественно, вырастет?

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Розничная цена с учетом надбавки, наценка мне ухо режет, потому что наценка – это в общепите. Все говорят про наценку – как-то перехватывает дух. Так вот, надбавка, конечно, одинаковая, потому что мы же с вами понимаем, что это сейчас нельзя употреблять, но это социально значимый товар. Я же понимаю тоже, у меня же тоже сеть, да, в основном сельские магазины. Из 5 200 – 3 780 на селе. Это там, кстати, где не всякая сеть туда пойдет. А еще, если автолавку туда пустить в деревню из десяти человек, то вообще никто не поедет. Но главное – это за сколько купил. Поэтому мы отжимаем их. Я отжимаю это цивилизованно, потому что, извините за бестактность, я к нему прихожу, заключаю договор, обговариваю услуги, плачу ему предоплату, везу сам от него. Кирилл Казаков:

А у вас что-то другое?

Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:

Мы делаем абсолютно то же самое. Олег Мацкевич:

Почему-то они так не говорят. Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы тут собрались по другому вопросу: почему цены растут? Кирилл Казаков:

Так мы к этому приходим. Сколько процедур нужно пройти?