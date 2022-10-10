«В России в два раза всё дороже». Растут ли цены из-за выгодного экспорта?
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы цену делаете тем, что у вас широкая сеть, вы продаете, условно говоря, в Чаусах чаусскую капусту, в Быхове – Быховскую, а в Чашниках – чашникскую, поэтому цена низкая? Если привезти в Минск чаусскую, она, естественно, вырастет?
Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Розничная цена с учетом надбавки, наценка мне ухо режет, потому что наценка – это в общепите. Все говорят про наценку – как-то перехватывает дух. Так вот, надбавка, конечно, одинаковая, потому что мы же с вами понимаем, что это сейчас нельзя употреблять, но это социально значимый товар. Я же понимаю тоже, у меня же тоже сеть, да, в основном сельские магазины. Из 5 200 – 3 780 на селе. Это там, кстати, где не всякая сеть туда пойдет. А еще, если автолавку туда пустить в деревню из десяти человек, то вообще никто не поедет. Но главное – это за сколько купил. Поэтому мы отжимаем их. Я отжимаю это цивилизованно, потому что, извините за бестактность, я к нему прихожу, заключаю договор, обговариваю услуги, плачу ему предоплату, везу сам от него.
Кирилл Казаков:
А у вас что-то другое?
Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
Мы делаем абсолютно то же самое.
Олег Мацкевич:
Почему-то они так не говорят.
Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы тут собрались по другому вопросу: почему цены растут?
Кирилл Казаков:
Так мы к этому приходим. Сколько процедур нужно пройти?
Сергей Кравцов:
Да, пришли мы к этому. Везти. Куда везти, если 12 % ВВП – это сельское хозяйство? И везут они в 101 страну мира. Мы сюда пришли не для того, чтобы проситься в сети, вы должны просить, потому что давно выгоднее любому производителю продать за рубеж – в 101 страну. И только сейчас все растет. В России в два раза все дороже: и мясная, и молочная продукция.
Кирилл Казаков:
Зерно растет, почему мы знаем, да? Удобрения растут – тоже понятно. Нефть с газом – тоже понятно.
Сергей Кравцов:
И ни один Запад не отказался от нашей продукции. Да, 30 % идет на Запад. Не сюда мы пришли, мы просто хотим разобраться, почему туда выгодно всем.
Кирилл Казаков:
Здесь палка о двух концах. Если будут ограничения, у нас все-таки социально ориентированное государство, мы вот такой определенный социальный пакет выставляем.
Вадим Аванесов:
Вот поэтому и выгодно. Если сегодня можно продать продукцию в Беларуси, условно, за рубль, а в России можно продать за два, естественно, что любой производитель захочет.
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