Антимиграционные протесты в Лос-Анджелесе переросли в бунты против Национальной гвардии. Ее ввели в штат по распоряжению Дональда Трампа, чтобы помочь полиции подавить беспорядки. Они вспыхнули в минувшую пятницу из-за жестокой попытки Вашингтона провести массовые рейды по поимке нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После прибытия федеральных войск протестные настроения усилились. Губернатор штата выступил с заявлением, что данный шаг президента является незаконным. Его позицию поддержали жители. Они вновь вышли на улицы, чтобы попытаться вытеснить Национальную гвардию из Лос-Анджелеса. Участники акции перекрыли дороги и начали поджигать автомобили. В ходе беспорядков ранены двое полицейских, 44 человека арестованы.

Джим Макдоннелл, начальник полиции Лос-Анджелеса:

Насилие вокруг протестов усиливается. То, что мы увидели в первую ночь, было ужасно. То, что мы увидели после этого, становится все хуже и более жестоким. Я думаю что в будущем может потребоваться «переоценка» участия Национальной гвардии.

Ранее президент США обвинил губернатора Лос-Анджелеса в отказе сотрудничать с федеральными службами в проведении депортаций, а в последствии и подавлении манифестаций, причиной которых стала жестокость сотрудников миграционной службы. По указанию Белого дома они вышли на улицы и начали без разбора задерживать всех, кого считали нелегальными переселенцами. Население штата, большинство которого составляют латиноамериканцы, вышло на митинги, требуя освободить задержанных и остановить беззаконие. Однако мирные марши быстро переросли в массовые стычки с полицией.