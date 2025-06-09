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Испанец Алькарас второй раз подряд выиграл «Ролан Гаррос»

09 июня 2025 08:03
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Испанец Алькарас второй раз подряд выиграл «Ролан Гаррос»-0

Испанец Карлос Алькарас в финале Открытого чемпионата Франции по теннису в напряженной борьбе одержал победу над итальянцем Янником Синнером со счетом 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6. Об этом пишет РИА Новости.

Матч длился 5 часов 29 минут и стал самым длинным финалом в истории «Ролан Гаррос». После игры Алькарас сказал, что для него большая честь выходить на корт вместе с Синнером, выразив ему свое уважение и пожелав успехов.

Этот успех сделал 22-летнего Алькараса третьим теннисистом столетия, защитившим свой титул на турнире. Он выиграл пять финалов турниров Большого шлема, пополнив свою коллекцию 20-м титулом в карьере. Трехкратный чемпион мэйджоров Синнер впервые проиграл в финале.

Фото: pixabay

# Международная политика

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