«Нас похитили». Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении

Грета Тунберг утверждает, что она была похищена в международных водах силами Израиля или их союзниками, и требует оказать давление на шведское правительство, чтобы оно добилось ее освобождения. Об этом пишет РИА Новости.

Ее обращение было опубликовано «Флотилией свободы», чье судно Madlen следовало с гуманитарной миссией в сектор Газа.

Израильские военные высадились на борт судна, после этого связь с ним была потеряна. Израильские власти заявляют, что судно шло к их берегам и что пассажиры скоро вернутся в свои страны. На борту судна находились Тунберг, актер Лиам Каннингем и другие деятели. Израиль считает их миссию попыткой подогреть антиизраильские настроения на фоне конфликта в Газе.