В России 1 сентября вспоминают жертв теракта в Беслане

Новости России. В России вспоминают погибших в Беслане 9 лет назад. Тогда в школе №1 террористы захватили в заложники детей и взрослых во время праздничной линейки. В течение трех дней они удерживали их в заминированном спортивном зале без еды и воды.

Во время штурма здания погибли 334 человека, почти половина из которых – дети. Инвалидами на всю жизнь стали более сотни жителей.

С самого утра к месту трагедии люди несут цветы и игрушки, зажигают свечи. Траурная музыка в школе будет звучать трое суток. Учебный год в Беслане начнется 5 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.