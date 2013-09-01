Реально ли найти недорогое съемное жилье в Минске студенту-первокурснику?

Новости Беларуси. Многие студенты сталкиваются с проблемой поиска съемного жилья. Мест на всех иногородних в общежитиях минских вузов не хватает, а арендодатели квартир желают обогатиться на сезонном спросе или вовсе отказывают юным постояльцам.

Каждый учебный год для Виктории Евменовой начинается еще до 1 сентября и с поиска жилья. Сотни объявлений и десятки звонков. Но до «посмотреть квартиру» пока не дошло. Все оказались уже сданы.

Весь август профком столичного вуза в работе. Реклама в газетах и общественном транспорте, чтобы напрямую свести хозяев и квартиросъемщиков со студенческим билетом. Собственная база данных – для своих, причем бесплатно.

Дарья Лисовская, председатель профкома студентов БГУИР:

7–8 звонков от бабушек у нас есть. И родители у нас практически целый день. Бывает, многим везет.

Двое сыновей из Брестской области – хозяйка отказывает сходу: надо один парень и только из Минской. Сын Натальи Гайдук поступил на платное, в свои расходы родители уже внесли 200 долларов в месяц за жилье.

Наталья Гайдук, мама первокурсника БГУИР:

Была мама тоже студента первокурсника. Мы пробовали с ней скооперироваться и подыскать квартиру.

Свыше 4 тысяч иногородних только в БГУИР. Если в прошлом году здесь было место в общежитии для каждого третьего студента, то в нынешнем году после ремонта возможности вуза в этом плане выросли вдвое. Привелегии – льготникам и олимпиадникам, в пользу первокурсника сыграет количество набранных баллов при поступлении.

Александр Хмыль, проректор по учебной работе и социальным вопросам БГУИР:

Мы постараемся в этом году заселить наибольшее количество студентов первого курса, потому что наши студенты пятого курса уже самостоятельные, многие из них работают.

Стоимость жилья в столице достигла апогея, говорят риэлторы. Кто хочет заработать, тот делает это сейчас – в пик студенческого спроса. 3-4-комнатные квартиры за 800-900 долларов не особо популярны среди семейных, зато полгруппы первокурсников туда вполне готовы заселиться. Ведь других предложений по сути нет.

Наталья Раденя, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости:

Убеждаем родителей, чтобы они приезжали и помогали своим детям искать жилье, давали какие-то гарантии собственникам, чтобы убеждали их каким-либо образом. Потому что в принципе студентов брать не хотят.

Восстребованная и прибыльная профессия строительного профиля – за счет бюджета. Койко-место с чистым бельем и новой мебелью – внимание – за 20 тысяч белорусских рублей в месяц. Еще и бесплатное горячее питание ежедневно. Профтехлицеи и ССУЗы страны продлили прием документов до середины сентября.

Сергей Теселкин, директор Минского государственного профессионального лицея №12 строительства:

В этом году порядка 40% от общего контингента составляют иногородние учащиеся. Всем иногородним учащимся мы предоставляем общежитие.

Вопрос жилья в столице для иногородних постепенно решают новостройки студенческой деревни. Планируется, что уже в следующем году весь комплекс сможет принять до 11 тысяч молодых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.