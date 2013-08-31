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В имиджевые рекламы Минска вкладываются миллиарды рублей - стоит ли овчинка выделки?

31 августа 2013 16:40
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Новости Беларуси. Красивый и чистый - так обязательно говорят о Минске туристы. Отзывов бывает конечно значительно больше, но эти эпитеты звучат всегда. Имидж белорусской столицы создают и поддерживают минские дизайнеры. На оформление, тем более праздничное, уходит несколько миллиардов рублей. Окупаются ли такие имиджевые затраты и как развивается рынок наружной рекламы в городе, ведущая программы «Большой город» на СТВ узнала у Алексея Мартынова, главного художника, заместителя директора ГП «Минскреклама».

# общество # Имидж Беларуси

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