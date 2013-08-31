Новости Беларуси. В Брестской области сразу 10 школ получили к 1 сентября новые автобусы. Одна из них находится в деревне Черни. Здесь за парты сели 460 учеников. Многие из них на занятия добираются из соседних деревень, поэтому подарок к началу учебного года оказался как нельзя кстати.

Это специальная разработка «МАЗа», оснащенная дополнительными ремнями безопасности, кнопками вызова водителя, автоматическими системами пожаротушения и блокировки движения. Скорость машины ограничена до 60 км/ч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гоборов, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Брестской области:

К началу учебного года вся база подготовлена, педколлектив готов, материальная база готова, то есть все сегодня есть для того, чтобы полноценно проводить обучающий процесс.

Арина Левченко, ученица Черненской средней школы:

Комфортабельно, уютно, больше места, очень достойно.