Чемпиона можно определить ещё до рождения. Каким лошадям «назначают» спортивную карьеру?
Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде.
Выездка, конкур, троеборье – красивый и элегантный спорт. Помимо человеческого фактора, на победы непосредственно влияет и сама лошадь. Как оказалось, чемпиона можно определить еще в возрасте жеребенка.
Влада Родовская, корреспондент:
Как отправляют на спорт и есть ли разделение лошадей, которые участвуют в спортивных мероприятиях, и для развлечения, отдыха граждан?
Оксана Рачикова, главный зоотехник Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:
У нас все лошади имеют родословную. Там записаны ее папа, мама, дедушка, бабушка. Проследить родословные наших лошадей можно до позапрошлого века. Мужская часть родословной – линия от отца к сыну – передается звание. Специалисты-зоотехники это все учат. И когда подбираются пары, зоотехник планирует будущего жеребенка, учитывает рабочие качества, спортивные достижения родителей. Если папа хорошо прыгал, то ему подбирают и маму, чтобы у жеребенка тоже были прыжковые способности. Когда жеребенок рождается, первые осмотры проводят, когда он находится еще под матерью. До шести месяцев жеребенок неотлучно следует за матерью, живет вместе с ней и питается в основном молоком. И уже тогда смотрят на особенности его движений, рост, развитие, чтобы он был крепкий, активный. Когда он бегает, сразу видно, как он выпрыгивает, активно бежит, как у него сгибаются ноги. Он должен быть эластичный, немножко похожий на ртуть, живой резвый, крупный, веселый, глаза блестящие.
И вот, наблюдая за совсем еще детенышем, сразу можно понять, в чем он будет преуспевать. Учитывается множество факторов.
Оксана Рачикова:
Потом жеребята попадают в ясли, групповое содержание. Их кормят, выращивают. Там они друг с дружкой балуются, играют, проявляют свой характер. Кто-то более настойчивый, лидер. Эти качества очень важны для спорта. Некоторые любят прыгать. Их приучают прыгать на свободе, обучают навыкам прыжка и оценивают, как они умеют группироваться, выпрыгивать из любых положений, активно двигаться вперед и преодолевать высокие барьеры. Эти лошади, скорее всего, попадут в конкур или троеборье, потому что в троеборье еще ценится смелость. Лошадь должна не бояться различных предметов. Когда там проводят испытания, разные барьеры ярко покрашены и оценивается смелость лошади, как она идет на незнакомые вещи, относится к шуму, раздражителям.
Если она ничего не боится, такая честная, добросовестная, смелая лошадь, скорее всего, попадет в троеборье. Также оценивается характер, потому что команды подаются голосом – как лошадь сотрудничает с человеком, как четко выполняет команды, или она нервничает, или психует, или растеряется. По результатам испытаний, оценке комиссии идет назначение. Самые талантливые уходят в конный спорт, и жеребцы потом становятся производителями. А те, которые средней способности… Не всем быть чемпионами.
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