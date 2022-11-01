Чемпиона можно определить ещё до рождения. Каким лошадям «назначают» спортивную карьеру?

Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде. Выездка, конкур, троеборье – красивый и элегантный спорт. Помимо человеческого фактора, на победы непосредственно влияет и сама лошадь. Как оказалось, чемпиона можно определить еще в возрасте жеребенка.

Влада Родовская, корреспондент:

Как отправляют на спорт и есть ли разделение лошадей, которые участвуют в спортивных мероприятиях, и для развлечения, отдыха граждан? Оксана Рачикова, главный зоотехник Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:

У нас все лошади имеют родословную. Там записаны ее папа, мама, дедушка, бабушка. Проследить родословные наших лошадей можно до позапрошлого века. Мужская часть родословной – линия от отца к сыну – передается звание. Специалисты-зоотехники это все учат. И когда подбираются пары, зоотехник планирует будущего жеребенка, учитывает рабочие качества, спортивные достижения родителей. Если папа хорошо прыгал, то ему подбирают и маму, чтобы у жеребенка тоже были прыжковые способности. Когда жеребенок рождается, первые осмотры проводят, когда он находится еще под матерью. До шести месяцев жеребенок неотлучно следует за матерью, живет вместе с ней и питается в основном молоком. И уже тогда смотрят на особенности его движений, рост, развитие, чтобы он был крепкий, активный. Когда он бегает, сразу видно, как он выпрыгивает, активно бежит, как у него сгибаются ноги. Он должен быть эластичный, немножко похожий на ртуть, живой резвый, крупный, веселый, глаза блестящие. И вот, наблюдая за совсем еще детенышем, сразу можно понять, в чем он будет преуспевать. Учитывается множество факторов.