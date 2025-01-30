В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии появилось новое высокотехнологичное оборудование

У белорусов появилась возможность узнать о генетической предрасположенности к онкологическому заболеванию и предупредить его развитие заблаговременно. На вооружении отечественных специалистов появилось новейшее диагностическое оборудование – секвенатор ДНК второго поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокотехнологичный аппарат получили в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Его использование позволит значительно расширить диагностический потенциал клиники и обеспечить проведение точных исследований в онкологии – от постановки диагноза и классификации болезни до прогноза и выявления причинно-следственных мутаций в организме.

С его помощью специалисты также смогут подбирать индивидуальное лечение для каждого пациента. Секвенатор прошел клинические испытания и уже полностью готов к работе.