В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии появилось новое высокотехнологичное оборудование
У белорусов появилась возможность узнать о генетической предрасположенности к онкологическому заболеванию и предупредить его развитие заблаговременно. На вооружении отечественных специалистов появилось новейшее диагностическое оборудование – секвенатор ДНК второго поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высокотехнологичный аппарат получили в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Его использование позволит значительно расширить диагностический потенциал клиники и обеспечить проведение точных исследований в онкологии – от постановки диагноза и классификации болезни до прогноза и выявления причинно-следственных мутаций в организме.
С его помощью специалисты также смогут подбирать индивидуальное лечение для каждого пациента. Секвенатор прошел клинические испытания и уже полностью готов к работе.
Елена Субоч, заведующая онкологическим отделением генетики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:
До настоящего времени в своей работе для проведения молекулярного тестирования и анализа последовательности ДНК мы использовали традиционные подходы. Приобретение высокопроизводительного секвенатора позволяет нам проводить расширенное и развернутое секвенирование генов у большого количества пациентов одновременно. Это открывает совершенно новые перспективы в проведении молекулярного тестирования в центре.
Совершенствование медицины – одно из приоритетных направлений государственной политики в Беларуси. На нужды системы здравоохранения направляется более 20 % бюджета страны.