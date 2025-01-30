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Указом Президента в Беларуси установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ на 2025 год

30 января 2025 18:04
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В Беларуси установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Президент подписал Указ, согласно которому в 2025 году платежи будут меняться дважды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Президента в Беларуси установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ на 2025 год-2

Услуги ЖКХ вырастут в стоимости на пол базовой величины – это 21 рубль в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими в ней людьми. В Беларуси, получая среднюю зарплату, из семейного бюджета на коммуналку идет около 3,8 % дохода.

Тем, у кого менее благополучное финансовое положение, предоставляются адресные безналичные жилищные субсидии. Условие – ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20 % среднемесячного дохода в городе и 15 % в сельской местности.

# Закон # ЖКХ

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