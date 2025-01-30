В Хойникском районе по программе развития пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов построят бассейн

Реконструкция больниц и поликлиник, строительство молочно-товарных ферм и коровников. Совет министров определил проекты для развития районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, которые реализуют в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и расширение спортивной инфраструктуры. Так, к концу года в Хойниках появится новый бассейн. О создании условий для жизни на возрожденной земле – репортаж Анны Корольчук.

Доминика Веренчикова занимается дзюдо всего несколько лет, но уже показывает достойные результаты – юная спортсменка представляет Хойникский район на областных и республиканских стартах.

Доминика Веренчикова, воспитанница СДЮШОР Хойникского района:

Я выезжала много раз, выигрывала на области, становилась призером, выезжала на республику. Для успеха у амбициозной девушки есть все необходимое: волевой характер, опытный наставник и новая тренировочная база. С этого года хойникские самбисты и дзюдоисты занимаются в современном спортивном центре, который открылся на базе местной гимназии.

Олег Лукьяненко, тренер-преподаватель по дзюдо СДЮШОР Хойникского района:

Приятно порадовали нас этим залом, условия все есть, шикарные раздевали, душевые, все приспособлено для занятий. Улучшится качество тренировки – улучшится результат. Подробнее в видео.

На этом обновления не заканчиваются: в райцентре началось строительство первого бассейна. Объект долгожданный. Местные жители мечтали о его появлении, так как в Хойниках нет водоемов, подходящих для плавания.

Сергей Кушнер, заместитель председателя Хойникского райисполкома:

Сложно переоценить значимость объекта. Это весомый вклад в здоровье нашего молодого поколения. Он позволит улучшить качество жизни населения, здоровье. В дальнейшем мы рассчитываем, что все больше людей начнет заниматься спортом в нашем районе. В бассейне смогут заниматься не только школьники, но и взрослые. Кроме того, ожидают юных гостей из соседнего Брагинского района, откуда будут привозить детей на тренировки. Это лишь один из проектов, который реализуется в рамках 6-й государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Акцент сместился от реабилитации территорий к их социально-экономическому развитию.

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:

Мы реализуем три крупных проекта. Это молочно-товарные комплексы, молочно-товарные фермы в трех районах. У нас реализуется два достаточно серьезных больших проекта, один проект – это новый хирургический комплекс на онкодиспансере за счет чернобыльских средств. И мы завершаем проект по реконструкции первого этажа кардиодиспансера.