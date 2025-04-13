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В Беларуси прошёл субботник. Собрали яркие моменты трудового дня

13 апреля 2025 17:52
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В Беларуси прошел республиканский субботник. На уборку, озеленение, стройку вышли и школьники, и депутаты, и министры – всего около 2,5 миллиона человек. В общую трудовую копилку положили около 16,5 миллиона рублей. Деньги пойдут на строительство Национального исторического музея.

Не пропустил ни одного субботника и глава государства. Александр Лукашенко работал над благоустройством парка Народного единства, где Президент посадил первое дерево и заложил капсулу времени с посланием для потомков. 

Подробнее в видео.

# Субботники в Беларуси

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