Знамя Победы на белорусской технике! Аграрии Гродненской области запустили флешмоб

У них, как и у всех тружеников полей, сейчас ответственная пора, свои трудовые победы они готовы приурочить к знаковой для всех нас дате 9 Мая. Под слоганом «Вместе за мирное будущее Беларуси» идет планомерная работа. Но это получилось действительно ярко! Отметим, что в Беларуси на начало этого дня яровые культуры посеяны на площади 742 тысячи гектаров – это 32 % к плану.