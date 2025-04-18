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Знамя Победы на белорусской технике! Аграрии Гродненской области запустили флешмоб

18 апреля 2025 11:04
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Знамя Победы и флаг самой красивой страны на белорусской технике! Необычный флешмоб запустили аграрии Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знамя Победы на белорусской технике! Аграрии Гродненской области запустили флешмоб-2

У них, как и у всех тружеников полей, сейчас ответственная пора, свои трудовые победы они готовы приурочить к знаковой для всех нас дате 9 Мая. Под слоганом «Вместе за мирное будущее Беларуси» идет планомерная работа. Но это получилось действительно ярко! Отметим, что в Беларуси на начало этого дня яровые культуры посеяны на площади 742 тысячи гектаров – это 32 % к плану. 

# День Победы # Сельское хозяйство

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