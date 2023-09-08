В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов открыли медотделение после ремонта

Новости Беларуси. Комплексное лечение, современное оборудование и высококлассные специалисты. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов сегодня, 8 сентября, состоялось торжественное открытие медицинского отделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы там начались еще в мае. Сейчас учреждение заметно преобразилось. Ремонт внутренних помещений выполнен в соответствии со всеми нормами. Установлено высокотехнологичное физиотерапевтическое и диагностическое оборудование, тренажеры для проведения лечебной физкультуры, приборы для бесконтактного гидромассажа, полностью заменена мебель. Все это позволит детям проходить комплексную реабилитацию. На реконструкцию затрачено свыше 360 тысяч рублей из республиканского бюджета. Также финансовую поддержку оказали социальные партнеры центра.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Мы сегодня посмотрели, что там по последнему слову технику, так скажем. Модно, стильно, ярко – это то, что понравится детям. Потому что, наверное, медицинские процедуры для них должны сочетаться в том числе с удовольствием. Центр уникален тем, что сегодня это три составляющие: медицинская реабилитация, социальная реабилитация и одно из новых направлений – профессиональная ориентация, профессиональная подготовка.

Людмила Кондрашова, директор ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:

Мы приобрели бесконтактную сухую ванну, которая расширит возможности реабилитации и улучшит качество реабилитации в нашей стране для наших детей. Это в комплексе с лестницей-степпером. Заниматься дети будут в кабинет ЛФК. Это новая диагностическая шапочка для проведения электроэнцефалограммы для наших детей при поступлении.