«Война всегда во мне». У монумента Победы в Минске собрались защитники и жители блокадного Ленинграда
В Беларуси сегодня вспоминают одну из самых скорбных дат Великой Отечественной. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
872 дня голода, лишений и тяжелейших страданий. До сих пор не установлена точная цифра погибших, по разным данным блокада унесла жизни до полутора миллионов человек. И только 3 % погибли в результате бомбежек, остальные – от голода. Их память сегодня почтили в Минске у монумента Победы. Ровно в полдень защитники и жители блокадного Ленинграда собрались у Вечного огня.
Валерий Нейман, житель блокадного Ленинграда:
Это самое страшное, что было. Сегодняшние данные показывают, что умерло около полутора миллионов человек. Эта цифра раньше не звучала никогда. Было 600, 800 тысяч, а вот сегодня уже официально около полутора миллионов человек. В основном эти люди умерли от голода, от холода.
Людмила Чистякова, жительница блокадного Ленинграда:
Такие следы оставила война, война всегда во мне… Как вы знаете, в Ленинграде в каждой семье такие потери, потому что страшные были месяцы. 8 сентября всегда приходим на эту площадь. Вспоминаю всех моих, кто умер. И вспоминаем, сколько же вообще таких, кто умер… Это же невероятное количество. Так что Ленинград, наверное, навсегда в памяти всех останется.
В Беларуси сейчас проживают чуть более 200 блокадников, которые перенесли все испытания военного Ленинграда. Обстрелы и бомбежки велись практически ежедневно. Гитлер планировал сровнять город с землей, и для этого немецкая армия не жалела ни сил, ни вооружения: было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено более 107 зажигательных и фугасных бомб. Но дух ленинградцев не был сломлен. Выжившие в том лютом противостоянии сейчас, несмотря на почтенный возраст, в знаковые даты собираются вместе, чтобы напомнить нам о ценности каждого мгновения под мирным небом.