«Война всегда во мне». У монумента Победы в Минске собрались защитники и жители блокадного Ленинграда

В Беларуси сегодня вспоминают одну из самых скорбных дат Великой Отечественной. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

872 дня голода, лишений и тяжелейших страданий. До сих пор не установлена точная цифра погибших, по разным данным блокада унесла жизни до полутора миллионов человек. И только 3 % погибли в результате бомбежек, остальные – от голода. Их память сегодня почтили в Минске у монумента Победы. Ровно в полдень защитники и жители блокадного Ленинграда собрались у Вечного огня.

Валерий Нейман, житель блокадного Ленинграда:

Это самое страшное, что было. Сегодняшние данные показывают, что умерло около полутора миллионов человек. Эта цифра раньше не звучала никогда. Было 600, 800 тысяч, а вот сегодня уже официально около полутора миллионов человек. В основном эти люди умерли от голода, от холода.

Людмила Чистякова, жительница блокадного Ленинграда:

Такие следы оставила война, война всегда во мне… Как вы знаете, в Ленинграде в каждой семье такие потери, потому что страшные были месяцы. 8 сентября всегда приходим на эту площадь. Вспоминаю всех моих, кто умер. И вспоминаем, сколько же вообще таких, кто умер… Это же невероятное количество. Так что Ленинград, наверное, навсегда в памяти всех останется.