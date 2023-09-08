Продукты на высоте – делегация Экваториальной Гвинеи посетила агрокомбинат «Дзержинский»

До того как покинуть белорусскую землю, делегация во главе с Обианг Нгема посетила агрокомбинат «Дзержинский», где для представителей Экваториальной Гвинеи устроили дегустацию лучшей белорусской продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси: Наши белорусские технологии признаны во всем мире, они котируются очень высоко, особенно если речь идет о продуктах питания. Туда можем поставлять сухое молоко, там это сухое молоко перерабатывать, на этом континенте. И реализовывать не только в Экваториальной Гвинее, но и за ее пределами.

Мясные и молочные изделия, сыры, хлеб – гости с Африканского континента смогли попробовать на вкус самый широкий ассортимент угощений. Особенно понравилось лидеру Экваториальной Гвинеи белорусское мороженое.

Симеон Ойоно Эсоно Ангуе, министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи:

Опыт, который мы получили, очень позитивный. Беларусь – это страна с очень высоким уровнем производства. Продукты, которые мы сегодня попробовали, на высоте.

По итогам встречи представители делегации обозначили, что им хотелось бы видеть белорусские продукты на их рынке.