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В Минске открылся Международный форум экономического сотрудничества

08 сентября 2023 10:37
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Новости Беларуси. Помочь представителям бизнеса найти друг друга. Международный форум экономического сотрудничества открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году акцент делается на импортозамещение, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В Минске открылся Международный форум экономического сотрудничества-1

Минск – это город больших возможностей, и это успели продемонстрировать организаторы форума. Его предваряла выставка продукции, которую производят столичные предприятия. Ассортимент наглядно демонстрирует: Беларуси удалось сохранить производство, навыки в различных отраслях, которые позволили противостоять санкционному давлению.

В Минске открылся Международный форум экономического сотрудничества-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Наш экономический потенциал позволяет работать практически в любой сфере. И сегодня, разговаривая с представителями различных стран, мы видим, что у них заинтересованность на совместную работу, на то, чтобы мы совместными усилиями помогали бизнесу развиваться, кооперироваться, создавать совместные предприятия, работать вместе и, конечно же, обеспечить взаимовыгодное сотрудничество.

В Минске открылся Международный форум экономического сотрудничества-7

Чжунъюань Чжао, директор китайского центра трансфера технологий государств – членов ШОС:
В Беларуси есть очень хорошая база специалистов. Заложена хорошая основа для дальнейшего сотрудничества. И только совместным трудом можно ускорить процесс сотрудничества.

Международный форум экономического сотрудничества проходит в рамках празднования 956-летия Минска. Он собрал участников из более 20 стран.

# Экономика # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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