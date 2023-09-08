В Минске открылся Международный форум экономического сотрудничества

Новости Беларуси. Помочь представителям бизнеса найти друг друга. Международный форум экономического сотрудничества открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году акцент делается на импортозамещение, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Минск – это город больших возможностей, и это успели продемонстрировать организаторы форума. Его предваряла выставка продукции, которую производят столичные предприятия. Ассортимент наглядно демонстрирует: Беларуси удалось сохранить производство, навыки в различных отраслях, которые позволили противостоять санкционному давлению.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Наш экономический потенциал позволяет работать практически в любой сфере. И сегодня, разговаривая с представителями различных стран, мы видим, что у них заинтересованность на совместную работу, на то, чтобы мы совместными усилиями помогали бизнесу развиваться, кооперироваться, создавать совместные предприятия, работать вместе и, конечно же, обеспечить взаимовыгодное сотрудничество.

Чжунъюань Чжао, директор китайского центра трансфера технологий государств – членов ШОС:

В Беларуси есть очень хорошая база специалистов. Заложена хорошая основа для дальнейшего сотрудничества. И только совместным трудом можно ускорить процесс сотрудничества.

Международный форум экономического сотрудничества проходит в рамках празднования 956-летия Минска. Он собрал участников из более 20 стран.