В регионах Беларуси резко сменилась погода. Готовы ли службы к настоящим зимним холодам?

Температурные контрасты и метель. В регионах Беларуси резко меняется погода. На северо-западе страны синоптики прогнозируют заморозки до -22 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К выходным они только усилятся.

За помощью в расчистке снега Нина Крупник обращается второй раз – в одиночку женщине не справиться. Один звонок на горячую линию БРСМ – и к ней спешит трудовой десант школьников с лопатами. Ребята дружно убирают внутренний двор и территорию около дома.

Арина Бабичева, учащаяся средней школы № 2 Гомеля: Мы решили помочь пенсионерам, пожилым людям в уборке двора. Также нам это не трудно, в радость помогать людям.

На усиленный режим работы из-за снегопадов перешла и Госавтоинспекция. Сложные погодные условия стали настоящим испытанием для автомобилистов – со вчерашнего дня в регионе объявлен специальный план «Погода». На помощь тем, кого ненастье застало в пути, отправляют дополнительные патрули.

Что случилось у вас?

– Застряла, не могу выехать.

– Может, помощь вам оказать?

– Буду очень признательна.

Больше проблем на загородных трассах, но и в городе нужно сохранять бдительность. После теплого декабря автолюбители словно забыли про зимний стиль вождения: за два дня в области произошло шесть ДТП, в которых пострадали 11 человек и погиб подросток.