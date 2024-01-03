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В регионах Беларуси резко сменилась погода. Готовы ли службы к настоящим зимним холодам?

03 января 2024 19:03
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Температурные контрасты и метель. В регионах Беларуси резко меняется погода. На северо-западе страны синоптики прогнозируют заморозки до -22 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К выходным они только усилятся.

Готовы ли службы к настоящим зимним холодам и снегопадам – узнавала Анна Корольчук.

В регионах Беларуси резко сменилась погода. Готовы ли службы к настоящим зимним холодам?-1

За помощью в расчистке снега Нина Крупник обращается второй раз – в одиночку женщине не справиться. Один звонок на горячую линию БРСМ – и к ней спешит трудовой десант школьников с лопатами. Ребята дружно убирают внутренний двор и территорию около дома.

В регионах Беларуси резко сменилась погода. Готовы ли службы к настоящим зимним холодам?-4

Звонила, вызывала, чтобы пришли и помогли почистить.

В регионах Беларуси резко сменилась погода. Готовы ли службы к настоящим зимним холодам?-7

Арина Бабичева, учащаяся средней школы № 2 Гомеля:
Мы решили помочь пенсионерам, пожилым людям в уборке двора. Также нам это не трудно, в радость помогать людям.

В регионах Беларуси резко сменилась погода. Готовы ли службы к настоящим зимним холодам?-10

На усиленный режим работы из-за снегопадов перешла и Госавтоинспекция. Сложные погодные условия стали настоящим испытанием для автомобилистов – со вчерашнего дня в регионе объявлен специальный план «Погода». На помощь тем, кого ненастье застало в пути, отправляют дополнительные патрули.

В регионах Беларуси резко сменилась погода. Готовы ли службы к настоящим зимним холодам?-13

Что случилось у вас?
– Застряла, не могу выехать.
– Может, помощь вам оказать?
– Буду очень признательна.

Больше проблем на загородных трассах, но и в городе нужно сохранять бдительность. После теплого декабря автолюбители словно забыли про зимний стиль вождения: за два дня в области произошло шесть ДТП, в которых пострадали 11 человек и погиб подросток.

Подробности в видео.

# Погода в Беларуси # общество # Анна Корольчук

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