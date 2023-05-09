В разведку ходил даже 8-летний мальчик! Как за победу сражались могилёвские партизаны?

Новости Беларуси. Оккупирована – не значит сломлена. С первых дней войны на защиту своей малой родины встали белорусы, оказавшиеся под оккупацией. Они объявили врагу свою войну – партизанскую, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С осознанием трагедии пришли силы отстоять отечество даже ценой жизни. Народные мстители буквально зажгли землю под ногами захватчиков. Только в лесах Могилевщины к 1944 году в составе партизанских бригад и отрядов было не менее 18 тысяч человек. Об их подвиге наш следующий сюжет.

Они взрывали эшелоны, мосты, уничтожали фашистов и приближали День Победы. Здесь, в лесной пучине Могилевщины, на пересечении трех районов был организован партизанский лагерь. В глубоком тылу под руководством командира Османа Касаева с гитлеровцами боролся 121-й полк, который насчитывал больше тысячи местных жителей. Своими дерзкими операциями, а их было больше сотни, они наводили ужас на немецких оккупантов. Их руками уничтожены 27 гарнизонов, более четырех тысяч немецких солдат, 66 мостов и 34 железнодорожных эшелона.

Людмила Полуйко, руководитель кружка краеведения Семукачской средней школы:

Было совершено очень много диверсий, очень много фашистов убито. Очень много взято трофеев. И самое главное, что они помогали людям.

Найти живых участников тех важных событий, которые изменили ход военной истории, не удалось. Но есть люди, которые бережно хранят каждую страницу, связанную с партизанским движением на могилевской земле. Учитель Семукачской средней школы Людмила Полуйко 25 лет по крупицам собирает новые факты народного сопротивления в здешних местах, отельное внимание к биографии сына Кавказа, но героя Беларуси Османа Касаева.

Людмила Полуйко:

Он, хоть и не белорус, но очень знаменитая у нас личность. Он получил звание Героя Советского Союза. Мы собрали очень много информации о нем, которая сейчас актуальна, особенно в это время. И детям интересно, и чувствуешь ответственность перед тем, что эти люди все-таки дали нам жизнь.

Этот маленький домик в деревне, которая когда-то называлась Семеряженка, а теперь переименована в честь Героя Советского Союза Османа Касаева, может претендовать на статус музея. В нем отважный офицер получил второе рождение. От неминуемой смерти его спасла местная жительница Фекла Наумович. Людмила Полуйко:

У Османа Касаева были пробиты ноги пулями. И грудная клетка была тоже пробита пулей. И она около двух месяцев ухаживала.

Известно, что его имя увековечено на вершине Эльбруса, в одну из ледяных скважин родственники Османа Касаева положили его фотографии. О его подвиге не забывают и здесь, на белорусской земле. Галина Мараховская вспоминает, что ее дедушка не раз рассказывал о гордом полководце. Мирные жители, как могли, помогали партизанам.

Галина Мараховская, жительница деревни Осман-Касаево:

Там женщины пекли хлеб, снабжали. Кто-то, вот дедушка жил, он шил им кожухи, потому что зима суровая. Мой дедушка, они за табаком приходили, потому что самосад выращивали.

Юлия Мычка, корреспондент:

Местные жители рассказывают, что даже асфальт в этой глубинке появился землякам Османа Касаева. Они настолько чтили память о нем, что, когда проводили субботники на своей родине, часть денег перечисляли сюда, чтобы деревня, названная в честь Героя Советского Союза и предводителя партизанского движения процветала.

Мужество и героизм партизанов сегодня вспоминают потомки. Землянки, полевая кухня, солдатская форма и одежда военных лет – антураж, который позволяет пусть и частично, но окунуться в эту эпоху. Живой урок истории для тех, кто о войне знает только из учебников, – это еще одна возможность всколыхнуть генетическую память.

Людмила Полуйко:

Птички поют, солнышко светит, небо голубое благодаря таким людям. Потому что они своим мужеством, своей стойкостью, своей добротой отстояли это для нас. Дети, может быть, не понимают, но в сердце чувствуют ответственность за то, что мы должны беречь память об этом.

В Могилевском областном краеведческом музее партизанскому и подпольному движению в годы Великой Отечественной посвящен целый зал. Это сотни экспонатов. Большинство из которых – молчаливые свидетели тех событий, когда победа была важнее собственной жизни. Наряду со взрослыми Великую Победу добывали и дети. Сын полка восьмилетний Геннадий Тюнин – один из тех, кто смело смотрит с этой черно-белой фотографии.

Николай Лепков, научный сотрудник Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:

Он осознанно пошел на поиск партизан, нашел их, вступил в партизанские формирования. И участвовал в сражениях наравне со взрослыми, в том числе и в разведывательных операциях.