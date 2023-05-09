«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?

Один из элементов войны – эвакуация жителей городов и предприятий. По данным советской статистики, в 1941 году из западных регионов СССР на восток было переброшено свыше 2 500 предприятий. Урал принял четверть крупных эвакуированных предприятий «первой волны». Среди них было и 35 из 109 промпредприятий, которые успели вывезти из БССР. Как в годы Великой Отечественной войны проходила эвакуация белорусских флагманов? Анна Корольчук отправилась на предприятия.

Эвакуация промышленных предприятий на восток началась буквально в первые дни войны. Задача стояла непростая – перебазировать сотни производств, практически не прерывая выпуск продукции. Причем заводы были вывезены полностью, до последнего ящика инструментов. На новом месте в прежнем темпе сразу же разворачивалось производство.

Галина Дробышевская, заведующая музеем Гомельского вагоностроительного завода:

Все оборудование, все материалы, все паровозы и вагоны, которые прибыли в ремонт, – практически было вывезено все. Гомель подвергся фашистским атакам в самом начале войны – 23 июня 1941 года на город полетели первые снаряды. Жилые дома и общественные здания задыхались в огне. Чуть больше недели понадобилось управлению паровозоремонтного завода, чтобы организовать срочную эвакуацию предприятия, где работало 3 тысячи человек.

Первым мобилизационным составом из 120-ти вагонов руководил начальник инструментального цеха Александр Родзевич. Воспоминания о промышленном подвиге он запечатлел в своих мемуарах. Галина Дробышевская:

Когда начался демонтаж оборудования, на заводе был только один подъемный кран, который поднимал груз в 3 тонны. А оборудование, станок могли весить, например, 5 тонн. И получилось так, что рабочие брали рельсы, человек 15-20, сколько могли – поднимали.

Почти тысяче семей заводчан пришлось покинуть Гомель и отправиться в долгий путь на Урал. Три недели в тесноте, без медицинской помощи, под бесконечными обстрелами добирались они до Уфы. Туда со всего СССР передислоцировали пять подобных заводов.

Анна Корольчук, корреспондент:

Эвакуация – важный элемент войны, и мобилизационный план промышленности в Советском Союзе был продуман заранее. За первые полгода Великой Отечественной в тыловые регионы перевезли около 12 миллионов человек. Еще 8 эвакуировали в июне 1942-го. Больше трети белорусов принял Урал. Именно эти люди, женщины и дети, заменили у станков и в полях мужчин, ушедших на фронт. На уральскую землю перебазировалось 35 крупных белорусских предприятий. Эвакуация промышленных гигантов была задачей архиважной и очень сложной. Оборудование и промежуточная продукция одного только «Гомсельмаша», перебазированного в Курган, заняло 1 100 вагонов. Причем завод, будто конструктор, погрузили буквально за считаные часы.

Петр Ситайло, заведующий музеем предприятия «Гомсельмаш»:

В течение месяца мы перевезли завод, в течение месяца мы его восстановили в городе Кургане на местном заводе промышленности, который был в 20 раз меньше нашего предприятия. Часть оборудования мы поставили под крыши, а часть размещали прямо под открытым небом в поле.

Уже 26 августа, менее чем через два месяца после переезда на Урал, предприятие выпустило первую продукцию – минометы и снаряды к ним. Чтобы обеспечить потребность фронта в оружии, работать приходилось практически круглосуточно. За станками трудились даже подростки.

Петр Ситайло:

Воложин Владимир, которому было 14 лет, для того чтобы точить детали, подставлял деревянный ящик, тогда он мог работать, ему ничего не мешало. В тылу трудились настоящие патриоты, те, кто не жалея сил, помогали приблизить Великую Победу. В первую очередь, предприятия обеспечивали нужды фронта. На территории Уфимского паровозоремонтного завода гомельчане обновляли, а вскоре начали и сами производить бронепоезда. И вот, 30 ноября 1943-го, войска Красной армии освободили Гомель. И сразу первая группа специалистов отправилась на родину, чтобы вернуть производства на довоенные рельсы.

Вот это все то, что осталось от завода после войны.

Благодаря энтузиазму и нечеловеческим усилиям уже через год коллектив выпустил 144 вагона, перевыполнив план на треть. Завод переименовали в вагоноремонтный. О тяжелых послеэвакуационных годах рассказывает Владимир Кузьмич Семененя, который родился в 1942 году в Уфе. После окончания войны его семья вернулась в родной город, чтобы восстановить производство.

Владимир Семененя, сотрудник Гомельского вагоностроительного завода (1959-2011):

Очень тяжело было, потому что постоянно приходилось работать, везде все было разрушено. Первоочередной ударной для Беларуси стройкой объявили и восстановление «Гомсельмаша», для этого из Кургана ехали не только белорусы, но и уральцы. За полгода в еще не достроенных цехах запустили производство сельхозмашин. Героическим трудом к концу 1950-го завод превзошел довоенный уровень выпуска аграрной техники в два раза. Среди тех, кто тогда вернулся на родину, чтобы восстановить город, были и родственники Рушаны Чернявской.

Рушана Чернявская, инспектор по охране труда предприятия «Гомсельмаш»:

Дети, младшему было 12, старшей – 15, наравне со взрослыми тоже помогали и на «Гомсельмаше», помогали восстанавливать завод. Хочу сказать слова благодарности старшему поколению, что смогли выстоять в тяжелое для страны, для народа время.

Общий трудовой стаж этой большой семьи на «Гомсельмаше» превышает 550 лет, на предприятии работало более 20-ти представителей династии, которые бережно хранят память о подвиге предков. А спасенные и возрожденные предприятия стали опорой современной Беларуси. Сегодня буквально во всех уральских областях есть белорусские национально-культурные автономии.