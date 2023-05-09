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«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?

09 мая 2023 10:21
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Один из элементов войны – эвакуация жителей городов и предприятий. По данным советской статистики, в 1941 году из западных регионов СССР на восток было переброшено свыше 2 500 предприятий. Урал принял четверть крупных эвакуированных предприятий «первой волны». Среди них было и 35 из 109 промпредприятий, которые успели вывезти из БССР.  

Как в годы Великой Отечественной войны проходила эвакуация белорусских флагманов? Анна Корольчук отправилась на предприятия.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-1

Эвакуация промышленных предприятий на восток началась буквально в первые дни войны. Задача стояла непростая – перебазировать сотни производств, практически не прерывая выпуск продукции. Причем заводы были вывезены полностью, до последнего ящика инструментов. На новом месте в прежнем темпе сразу же разворачивалось производство.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-4

Галина Дробышевская, заведующая музеем Гомельского вагоностроительного завода:
Все оборудование, все материалы, все паровозы и вагоны, которые прибыли в ремонт, – практически было вывезено все.  

Гомель подвергся фашистским атакам в самом начале войны – 23 июня 1941 года на город полетели первые снаряды. Жилые дома и общественные здания задыхались в огне. Чуть больше недели понадобилось управлению паровозоремонтного завода, чтобы организовать срочную эвакуацию предприятия, где работало 3 тысячи человек.

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-7

Первым мобилизационным составом из 120-ти вагонов руководил начальник инструментального цеха Александр Родзевич. Воспоминания о промышленном подвиге он запечатлел в своих мемуарах.  

Галина Дробышевская:
Когда начался демонтаж оборудования, на заводе был только один подъемный кран, который поднимал груз в 3 тонны. А оборудование, станок могли весить, например, 5 тонн. И получилось так, что рабочие брали рельсы, человек 15-20, сколько могли – поднимали.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-10

Почти тысяче семей заводчан пришлось покинуть Гомель и отправиться в долгий путь на Урал. Три недели в тесноте, без медицинской помощи, под бесконечными обстрелами добирались они до Уфы. Туда со всего СССР передислоцировали пять подобных заводов.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-13

Анна Корольчук, корреспондент:
Эвакуация – важный элемент войны, и мобилизационный план промышленности в Советском Союзе был продуман заранее. За первые полгода Великой Отечественной в тыловые регионы перевезли около 12 миллионов человек. Еще 8 эвакуировали в июне 1942-го. Больше трети белорусов принял Урал. Именно эти люди, женщины и дети, заменили у станков и в полях мужчин, ушедших на фронт. На уральскую землю перебазировалось 35 крупных белорусских предприятий.  

Эвакуация промышленных гигантов была задачей архиважной и очень сложной. Оборудование и промежуточная продукция одного только «Гомсельмаша», перебазированного в Курган, заняло 1 100 вагонов. Причем завод, будто конструктор, погрузили буквально за считаные часы.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-16

Петр Ситайло, заведующий музеем предприятия «Гомсельмаш»:
В течение месяца мы перевезли завод, в течение месяца мы его восстановили в городе Кургане на местном заводе промышленности, который был в 20 раз меньше нашего предприятия. Часть оборудования мы поставили под крыши, а часть размещали прямо под открытым небом в поле.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-19

Уже 26 августа, менее чем через два месяца после переезда на Урал, предприятие выпустило первую продукцию – минометы и снаряды к ним. Чтобы обеспечить потребность фронта в оружии, работать приходилось практически круглосуточно. За станками трудились даже подростки.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-22

Петр Ситайло:
Воложин Владимир, которому было 14 лет, для того чтобы точить детали, подставлял деревянный ящик, тогда он мог работать, ему ничего не мешало.  

В тылу трудились настоящие патриоты, те, кто не жалея сил, помогали приблизить Великую Победу. В первую очередь, предприятия обеспечивали нужды фронта. На территории Уфимского паровозоремонтного завода гомельчане обновляли, а вскоре начали и сами производить бронепоезда. И вот, 30 ноября 1943-го, войска Красной армии освободили Гомель. И сразу первая группа специалистов отправилась на родину, чтобы вернуть производства на довоенные рельсы.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-25

Вот это все то, что осталось от завода после войны.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-28

Благодаря энтузиазму и нечеловеческим усилиям уже через год коллектив выпустил 144 вагона, перевыполнив план на треть. Завод переименовали в вагоноремонтный. О тяжелых послеэвакуационных годах рассказывает Владимир Кузьмич Семененя, который родился в 1942 году в Уфе. После окончания войны его семья вернулась в родной город, чтобы восстановить производство.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-31

Владимир Семененя, сотрудник Гомельского вагоностроительного завода (1959-2011):
Очень тяжело было, потому что постоянно приходилось работать, везде все было разрушено.  

Первоочередной ударной для Беларуси стройкой объявили и восстановление «Гомсельмаша», для этого из Кургана ехали не только белорусы, но и уральцы. За полгода в еще не достроенных цехах запустили производство сельхозмашин. Героическим трудом к концу 1950-го завод превзошел довоенный уровень выпуска аграрной техники в два раза. Среди тех, кто тогда вернулся на родину, чтобы восстановить город, были и родственники Рушаны Чернявской.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-34

Рушана Чернявская, инспектор по охране труда предприятия «Гомсельмаш»:
Дети, младшему было 12, старшей – 15, наравне со взрослыми тоже помогали и на «Гомсельмаше», помогали восстанавливать завод. Хочу сказать слова благодарности старшему поколению, что смогли выстоять в тяжелое для страны, для народа время.  

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-37

Общий трудовой стаж этой большой семьи на «Гомсельмаше» превышает 550 лет, на предприятии работало более 20-ти представителей династии, которые бережно хранят память о подвиге предков. А спасенные и возрожденные предприятия стали опорой современной Беларуси. Сегодня буквально во всех уральских областях есть белорусские национально-культурные автономии.

«В течение месяца мы перевезли завод». Как во время войны эвакуировали белорусские промышленные гиганты?-40

Многие из жителей – потомки тех, кто в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован. Уральские белорусы стараются не забывать свои обычаи и общую историю.  

# Великая Отечественная война # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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